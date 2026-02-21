Hottest February of JK : जम्मू कश्मीर में एक दशक में फरवरी सबसे ज्यादा गर्म, उत्तराखंड और हिमाचल से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों के क्या हैं हाल?

जम्मू कश्मीर में बीते एक दशक में इस वर्ष की फरवरी सबसे गर्म रही है।
Hottest February of Jammu Kashmir : जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग ने कश्मीर में सर्दियों की अवधि और तीव्रता को प्रभावित किया है, जिसके चलते इस वर्ष क्षेत्र में असामान्य रूप से गर्म सर्दी देखी जा रही है। दिन का तापमान सामान्य से 8 से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है, जिससे यह लगभग एक दशक का सबसे गर्म फरवरी बन गया है। यहां एक्सपर्ट्स हिमांशु ठक्कर से जानिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में क्या हैं हाल?
