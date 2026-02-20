दवा लेने के बाद भी शुगर हाई? फास्टिंग या पीपी टेस्ट में कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां

Diabetes Reversal Episode 7- एक डायबिटीक पेशेंट हर महीने या हर तीन महीने में जांच करवाता है। रिपोर्ट आते ही नजर फास्टिंग और पीपी शुगर लेवल पर जाती है। लेकि क्या सिर्फ ये दो टेस्ट आपकी शुगर का सच बताते हैं? क्या आप सही तरीके से शुगर टेस्ट करवाते हैं? शुगर कंट्रोल की असली तस्वीर दिखाने वाला सबसे भरोसेमंद टेस्ट आखिर कौन सा है? कौन-कौन से टेस्ट बेहतर माने जाते हैं? इन्हें कराने का सही तरीका क्या है? शुगर या डायबिटीज से जुड़े हर टेस्य पर पत्रिका गहराई से जाना, पढ़ें संजना कुमार की विशेष रिपोर्ट..