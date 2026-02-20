20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

दवा लेने के बाद भी शुगर हाई? फास्टिंग या पीपी टेस्ट में कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां

Diabetes Reversal Episode 7: पत्रिका की diabetes reversal सीरीज के लास्ट एपिसोड में आपने जाना कैसे फैटी लीवर डायबिटीज के लिए बड़ा ट्रिगर बन सकता है। अगर आपकी शुगर अक्सर हाई रहती है, चाहे फास्टिंग हो या पीपी, तो ध्यान दें दवाएं लेने के बावजूद क्यों आपका शुगर लेवल हाई आ रहा है? आपके खान-पान का तरीका गलत है या फिर दवाएं सूट नहीं कर रहीं… सबसे बड़ी बात अलर्ट हो जाएं.. कहीं ये गलतियां तो नहीं कर रहे आप... जो बढ़ा सकती हैं आपकी बीमारी...

6 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Feb 20, 2026

Diabetes reversal series patrika

Diabetes reversal series patrika (patrika creative)

Diabetes Reversal Episode 7- एक डायबिटीक पेशेंट हर महीने या हर तीन महीने में जांच करवाता है। रिपोर्ट आते ही नजर फास्टिंग और पीपी शुगर लेवल पर जाती है। लेकि क्या सिर्फ ये दो टेस्ट आपकी शुगर का सच बताते हैं? क्या आप सही तरीके से शुगर टेस्ट करवाते हैं? शुगर कंट्रोल की असली तस्वीर दिखाने वाला सबसे भरोसेमंद टेस्ट आखिर कौन सा है? कौन-कौन से टेस्ट बेहतर माने जाते हैं? इन्हें कराने का सही तरीका क्या है? शुगर या डायबिटीज से जुड़े हर टेस्य पर पत्रिका गहराई से जाना, पढ़ें संजना कुमार की विशेष रिपोर्ट..

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Ban On Open Meat Sale in Bihar: खुले में और बिना लाइसेंस के मांस बिक्री पर रोक, ‘यह फैसला बिहारीपन पर हमला है’

Bihar's Open air sale meat ban
Patrika Special News

War and Inflation : दुनिया में युद्ध से बढ़ी महंगाई, भारत में भी पड़ा बेहद असर, जानें कैसे

Global war and india inflation
Patrika Special News

मोबाइल और शराब की लत से बच्चे व युवा हो रहे फैटी लिवर के शिकार, पेरेंट्स की बढ़ी चिंता, जाने बचने के उपाय

Patrika Special News

India AI Impact Summit 2026: भारत में AI हेल्थकेयर क्रांति, बेहतर और सस्ता होता जाएगा इलाज, किनको हो रहा नुकसान?

AI India Healthcare
Patrika Special News

Bangladesh Politics : समानता की लड़ाई से बनी सरकार में महिलाएं बेहद कम, तारिक रहमान सरकार कैसे मिटा सकती है अपने दाग?

Tarique Anwar bangladesh New PM
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.