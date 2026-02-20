War and Inflation : दुनिया में युद्ध से बढ़ी महंगाई, भारत में भी पड़ा बेहद असर, जानें कैसे

War and Inflation Relationship: दुनिया में पिछले कुछ वर्षों में अलग-अलग देशों के बीच युद्ध चल रहा है या युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। इन संघर्षों ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को गहराई से प्रभावित किया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था आपस में इतनी जुड़ी हुई है कि किसी एक क्षेत्र में संघर्ष होने पर उसका प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। इनका असर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा, मुद्रा विनिमय दरों और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंचता है। खासकर विकासशील देशों में युद्धों के कारण महंगाई (Inflation) तेज़ी से बढ़ी है, जिससे जीवन यापन की लागत में भारी इज़ाफा हुआ है। जाहिर है कि भारत भी इनसे अछूता नहीं है।