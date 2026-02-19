India AI Impact Summit 2026: भारत में AI हेल्थकेयर क्रांति, बेहतर और सस्ता होता जाएगा इलाज, किनको हो रहा नुकसान?

AI से मेडिकल रिसर्च में क्रांति आएगी।
India AI Impact Summit 2026 : भारत में मेडिकल क्षेत्र में एआई के जरिए क्या तरक्की हो रही है, इसे एक छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है। कर्नाटक स्थित एक स्टार्टअप द्वारा विकसित और AIIMS द्वारा सत्यापित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित मोबाइल एप्लिकेशन भारत की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में मौजूद एक महत्वपूर्ण जांच संबंधी कमी को दूर करने में मदद कर सकता है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग
India AI Impact Summit 2026