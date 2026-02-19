19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Special News

India AI Impact Summit 2026: भारत में AI हेल्थकेयर क्रांति, बेहतर और सस्ता होता जाएगा इलाज, किनको हो रहा नुकसान?

India AI Impact Summit : भारत में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन हो रहा है। समिट में एआई के जरिए मेडिकल क्षेत्र में हो रही तरक्की के खूब जोरशोर से चर्चाएं हो रही हैं। भारत और दुनिया के अन्य देशों को इसका कैसे फायदा मिल रहा है, आइए इस बारे में समझते हैं। एआई से किनको नुकसान हो रहा या होगा, एक्सपर्ट से जानते हैं।

भारत

image

Swatantra Mishra

Feb 19, 2026

AI India Healthcare

AI से मेडिकल रिसर्च में क्रांति आएगी।

India AI Impact Summit 2026 : भारत में मेडिकल क्षेत्र में एआई के जरिए क्या तरक्की हो रही है, इसे एक छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है। कर्नाटक स्थित एक स्टार्टअप द्वारा विकसित और AIIMS द्वारा सत्यापित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित मोबाइल एप्लिकेशन भारत की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में मौजूद एक महत्वपूर्ण जांच संबंधी कमी को दूर करने में मदद कर सकता है।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

