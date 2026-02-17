17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Special News

शरीर का ये अदृश्य अंग है ‘शुगर की फैक्ट्री, क्या यही है डायबिटीज का हाई रिस्क?’

MP News Diabetes Reversal Episode 6:क्या आप जानते हैं इस अदृश्य अंग का नाम.. अगर नहीं तो जरूर पढ़ें ये रिपोर्ट और जानें आपको डायबिटीज होने का कितना रिस्क...?

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Feb 17, 2026

Diabetes Reversal Fatty Liver High Risk of diabetes

Diabetes Reversal Fatty Liver High Risk of diabetes(photo:patrika)

MP News Diabetes Reversal: अक्सर हम डायबिटीज की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान इंसुलिन और पैन्क्रियाज पर होता है। लेकिन आधुनिक मेडिकल साइंस ने अब एक और बड़ा खुलासा किया है। जिसके मुताबिक आपकी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और है… क्या आप जानना चाहते हैं कि इस विलेन का नाम क्या है? आखिर कौन है ये नया दुश्मन… डायबिटीज का क्या है इससे सीधा कनेक्शन? पढ़ें Diabetes Reversal सीरीज का Episode 6… संजना कुमार की इस रिपोर्ट को पढ़कर खुल जाएंगी आंखें…

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

Patrika Special News

Patrika Special News
