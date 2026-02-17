सर्विलांस, ड्रोन और एआई की ताकत से सिमटता लाल गलियारा, नक्सल मुक्त बस्तर का डेडलाइन मार्च 2026

Naxal Free Bastar: छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान अब अपने निर्णायक दौर में प्रवेश करता दिख रहा है। 8 फरवरी को Raipur में केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर सुरक्षा हालात और अभियान की प्रगति का आकलन किया। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि तय समयसीमा के भीतर देश को नक्सलमुक्त घोषित करने के लिए सभी एजेंसियां समन्वित और परिणामोन्मुख रणनीति अपनाएं। विशेष जोर बचे हुए नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर रहा।