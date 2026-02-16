मैं तो चीनी-मिठाइयों से कोसों दूर, मुझे कैसे हो गई शुगर? क्या बला है इंसुलिन रेजिस्टेंस

Diabetes Reversible Episode 5 patrika series: जैसे ही किसी को पता चलता है कि उसके करीबी या रिश्ते-नातेदार किसी को डायबिटीज डायग्नोस हुई है। सुनते ही उसे हैरानी से कहते सुना होगा… बहुत मिठाई खाता था, इसलिए हो गई शुगर या फिर वो तो मीठा पसंद ही नहीं करता फिर उसे कैसे शुगर हो गई। अगर आप भी यही सोचते हैं तो patrika.com की सीरीज Diabetes Reversible Episode के इस भाग में संजना कुमार की शुगर का सच बताती रिपोर्ट आपको हैरान कर देगी। सफेद चीनी, मिठाई से नहीं होती शुगर… फिर क्या है 'शुगर की असली वजह… और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस'