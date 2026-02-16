16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Superbugs In Poultry Farm : चिकन लवर्स सावधान! ये 2 चीजें भी ना खाएं, पोल्ट्री फार्मों में सुपरबग, दवाएं भी बेअसर! जानिए ये कितना खतरनाक

Superbugs In Poultry Farm Chennai : तमिलनाडु में बर्ड फ्लू (Bird Flu) को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बैठक की है। आज से एक सप्ताह पहले करीब 1500 कौवों की मौत के बाद बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही सैकड़ों पक्षियों में अत्यधिक संक्रामक H5N1 वायरस की पुष्टि हुई है। इसके अलावा

भारत

image

Ravi Gupta

image

Dr Manish Gupta

Feb 16, 2026

Superbugs In Poultry Farm, Bird Flu Latest News, Bird Flu Alert,

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI

Superbugs In Poultry Farm Chennai : तमिलनाडु में बर्ड फ्लू (Bird Flu) को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बैठक की है। आज से एक सप्ताह पहले करीब 1500 कौवों की मौत के बाद बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही सैकड़ों पक्षियों में अत्यधिक संक्रामक H5N1 वायरस की पुष्टि हुई है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने ई-कोलाई बैक्टीरिया के तीन स्ट्रेन सैंपल में पाए हैं। ये भी बताया है कि पोल्ट्री फार्मों में सुपरबग मिला है, जिन पर दवाएं भी बेअसर हैं। ऐसे में चिकन खाने वालों को अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है। पर, चिकन के अलावा इन चीजों को भी खाने से पहले सावधानी बरतनी होगी।

