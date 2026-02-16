Asthma Attack : अस्थमा अटैक, हार्ट अटैक से कम नहीं! हर साल 2 लाख मौतें, भारत में 3.43 करोड़ मरीज, एक चीज से बचाव संभव

Asthma Death in India : जोधपुर पाल गांव के आरती नगर स्थित आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत (Sadhvi Prem Baisa Death) का कारण अस्थमा व कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अस्थमा अटैक से साध्वी की जान बचाई जा सकती थी। पर, ऐसा हो ना पाया। अगर आप अस्थमा मरीजों के आंकड़ों को देखें तो आपको ये बात समझ आएगी कि अस्थमा कितना खतरनाक है। अस्थमा से भारत में हर साल लाखों मौतें होती हैं। भारत में अस्थमा के रोगियों की संख्या दुनिया के कुल रोगियों का लगभग 13% है, लेकिन दुनिया भर में अस्थमा से होने वाली मौतों में भारत की हिस्सेदारी 42.4% है। भारत में अस्थमा से मौत का जोखिम वैश्विक औसत से 3 गुना अधिक है।