Sadhvi Prem Baisa: अस्थमा अटैक से हुई साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, लेकिन 3 बड़े सवाल अब भी अनसुलझे

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की वजह अस्थमा का अटैक था। साध्वी प्रेम बाईसा को फेफड़े संबंधी बीमारी थी। 28 जनवरी को आश्रम में साध्वी को कार्डियक अरेस्ट आया था और उससे शॉक जनरेट होने के बाद मृत्यु हो गई थी। एफएसएल हिस्टोपैथेलॉजिकल जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मेडिकल बोर्ड को रिपोर्ट में साध्वी की मृत्यु का यह कारण सामने आया है। इंजेक्शन से रिएक्शन से मृत्यु की आशंका के चलते पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से दोबारा अंतिम रिपोर्ट मांगी है।