15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa: अस्थमा अटैक से हुई साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, लेकिन 3 बड़े सवाल अब भी अनसुलझे

Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा की मौत भले ही अस्थमा व कार्डियक अरेस्ट व शॉक से हुई थी, लेकिन साध्वी की जान बचाई जा सकती थी।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Anil Prajapat

Feb 15, 2026

Sadhvi Prem Baisa death case

Sadhvi Prem Baisa death case (Patrika Photo)

Sadhvi Prem Baisa Death Asthma Attack: जोधपुर। पाल गांव के आरती नगर स्थित आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत भले ही अस्थमा व कार्डियक अरेस्ट व शॉक से हुई थी, लेकिन साध्वी की जान बचाई जा सकती थी। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की वजह साफ होने के बाद भी 3 बड़े सवाल अभी भी अनसुलझे हैं।

गत 28 जनवरी की सुबह साध्वी प्रेम बाईसा को सांस लेने में परेशानी होने लग गई थी। दोपहर 12 बजे मेल नर्स को कॉल किया गया था, लेकिन वह शाम चार बजे आश्रम पहुंचा और इंजेक्शन लगाए थे। तब तक साध्वी की हालत और गंभीर हो चुकी थी। आश्रम में मौजूद पिता विरमनाथ व सेवादार यदि साध्वी को दोपहर में ही अस्पताल ले जाते तो जान बच सकती थी।

ये है अनसुलझे सवाल

1. साध्वी प्रेम बाईसा की हालत गंभीर होने के बावजूद उन्हें समय पर अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया?
2. कम्पाउण्डर को आश्रम बुलाकर इंजेक्शन क्यों लगवाए गए?
3. कम्पाउण्डर ने जो इंजेक्शन लगाए थे वो खुद लेकर आया था अथवा आश्रम में पहले से ही रखे हुए थे?

डॉक्टर का दावा, अस्थमा अटैक होने पर स्पाज्म में चला जाता है मरीज

डॉ राजेश अग्रवाल फिजिशियन का कहना है कि अस्थमा अटैक या सांस लेने में कठिनाई होने पर मरीज स्पाज्म में चला जाता है। उसकी सांस रूक जाती है। ऐसी स्थिति में मरीज का घर पर इलाज संभव नहीं है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। इस दौरान लाइफ सेविंग के तौर पर डेक्सोना इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन यह धीरे-धीरे असर करता है।

मेडिकल इमरजेंसी है स्याज्म में जाना

अस्थमा वाले मरीज को अस्थमैटिक अटैक होने पर वो स्पाज्म में जाता है। जो मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति होती है। जब अस्थमा बहुत गंभीर होता है। तब सांस नलियों के आसपास की मांसपेशियां बहुत कस जाती है। इससे हवा का अंदर-बाहर जाना लगभग बंद हो जाता है।

पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से दोबारा मांगी अंतिम रिपोर्ट

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की वजह अस्थमा का अटैक था। साध्वी प्रेम बाईसा को फेफड़े संबंधी बीमारी थी। 28 जनवरी को आश्रम में साध्वी को कार्डियक अरेस्ट आया था और उससे शॉक जनरेट होने के बाद मृत्यु हो गई थी। एफएसएल हिस्टोपैथेलॉजिकल जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मेडिकल बोर्ड को रिपोर्ट में साध्वी की मृत्यु का यह कारण सामने आया है। इंजेक्शन से रिएक्शन से मृत्यु की आशंका के चलते पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से दोबारा अंतिम रिपोर्ट मांगी है।

पूर्व में दर्ज दो मामले भी खंगाले, संबंध नहीं निकला

साध्वी की मौत की जांच के दौरान पुलिस ने सम्पत्ति संबंधी विवाद बीमा और पूर्व में दर्ज मामलों में आरोपियों से रंजिश के पहलू पर भी जांच की थी, लेकिन मृत्यु के संबंध में कोई संबंध नहीं होना पाया गया।

ये भी पढ़ें

Sadhvi Prem Baisa Death Case: 11 दिन बाद आई FSL रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में आया नया मोड़
जोधपुर
Sadhvi Prem Baisa

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Feb 2026 10:58 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Sadhvi Prem Baisa: अस्थमा अटैक से हुई साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, लेकिन 3 बड़े सवाल अब भी अनसुलझे

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Gang Rape: बाड़मेर की लड़की से जोधपुर के होटल में गैंगरेप, दरिंदगी में होटलकर्मी भी शामिल, सोशल मीडिया के जरिए की थी दोस्ती

Jodhpur student gang rape
जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa: बच सकती थी साध्वी प्रेम बाईसा की जान! हो गई ऐसी बड़ी चूक, कंपाउंडर को भी लगा बड़ा झटका

Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa death, Sadhvi Prem Baisa suspicious death, Sadhvi Prem Baisa murder, Sadhvi Prem Baisa heart attack, Sadhvi Prem Baisa cardiac arrest, Sadhvi Prem Baisa death update news, Sadhvi Prem Baisa death latest news, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, साध्वी प्रेम बाईसा संदिग्ध मौत, साध्वी प्रेम बाईसा मर्डर, साध्वी प्रेम बाईसा हार्ट अटैक, साध्वी प्रेम बाईसा कार्डियक अरेस्ट, साध्वी प्रेम बाईसा मौत अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा मौत लेटेस्ट न्यूज
जोधपुर

आज का सवाल- शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, इसको आप कैसे देखते हैं?

Jodhpur traffic, Jodhpur traffic jam, Jodhpur news, Rajasthan news, जोधपुर ट्रैफिक, जोधपुर ट्रैफिक जाम, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

Maha Shivratri 2026: बेहद अनोखा और चमत्कारी है जोधपुर का यह महादेव मंदिर, यहां लटकते शिवलिंग की होती है पूजा

Siddhanath Mahadev Temple, Siddhanath Mahadev Temple in Jodhpur, Jodhpur Siddhanath Mahadev Temple, Siddhanath Mahadev Temple Story, सिद्धनाथ महादेव मंदिर, सिद्धनाथ महादेव मंदिर इन जोधपुर, जोधपुर सिद्धनाथ महादेव मंदिर, सिद्धनाथ महादेव मंदिर स्टोरी
जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa Death Case: ‘जहर’ नहीं इस वजह से हुई थी साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, पुलिस कमिश्नर का चौंकाने वाला खुलासा

Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa death, Sadhvi Prem Baisa suspicious death, Sadhvi Prem Baisa murder, Sadhvi Prem Baisa heart attack, Sadhvi Prem Baisa cardiac arrest, Sadhvi Prem Baisa death update news, Sadhvi Prem Baisa death latest news, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, साध्वी प्रेम बाईसा संदिग्ध मौत, साध्वी प्रेम बाईसा मर्डर, साध्वी प्रेम बाईसा हार्ट अटैक, साध्वी प्रेम बाईसा कार्डियक अरेस्ट, साध्वी प्रेम बाईसा मौत अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा मौत लेटेस्ट न्यूज
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.