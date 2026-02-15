Sadhvi Prem Baisa: बच सकती थी साध्वी प्रेम बाईसा की जान! हो गई ऐसी बड़ी चूक, कंपाउंडर को भी लगा बड़ा झटका

राजस्थान पत्रिका ने एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद 13 फरवरी के अंक में 'एफएसएल ने सौंपी जांच रिपोर्ट, जहर की पुष्टि नहीं' शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था, जिसमें साध्वी प्रेम बाईसा के शरीर में जहर नहीं मिलने, अप्राकृतिक मृत्यु न होने और न ही कोई गलत हरकत पाए जाने का खुलासा किया गया था। 14 फरवरी के अंक में 'अस्थमा व सांस रुकने से हुई थी साध्वी की मृत्यु' शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर मौत का कारण उजागर किया था।