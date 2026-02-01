आज का सवाल- शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, इसको आप कैसे देखते हैं?

जोधपुर ट्रैफिक। फाइल फोटो- पत्रिका
जोधपुर। शहर में काफी लंबे समय से अव्यवस्थित ट्रैफिक की समस्या है। हर चौराहे और सिग्नल पर ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ी हुई हैं। वैसे ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, लोगों को भी अपनी आदतें बदलनी होंगी। व्यवस्था को सुधारने के लिए खुद को आगे आना होगा।
नियमों की पालना होपिछले कुछ समय में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार तो हुआ है, लेकिन आमजन का सहयोग नहीं मिल रहा है। लोगो को भी शहर की इस सबसे बड़ी समस्या के समाधान के लिए आगे आना होगा।
ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए पुलिस को नए नए नवाचार करने चाहिए, जिससे आमजन तो जागरुक होगी ही बल्कि युवाओं को भी सुधरने का मौका मिलेगा
पुलिस को जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे उनका तुरंत सिग्नल पर ही चालान करना चाहिए, जिससे एत उचित समाधान हाथ लग जाएगा।
शहर में ट्रैफिक सिग्नल का टाइम सही नहीं है। ऐसे में उन टाइम को सुधारा जाए या फिर फिक्स किया जाए, जिससे सही समाधान हो।
स्कूलों और ऑफिस के ऑफ के समय ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए। जिससे आधी समस्या का समाधान तो आसानी से हो जाएगा
शहर की गलियों में सफाई की व्यवस्था कैसी है? अपनी प्रतिक्रिया फोटो संग शुक्रवार तक हमें इन नंबर (7742312888) पर भेज दें।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग