आज का सवाल- शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, इसको आप कैसे देखते हैं?

जोधपुर। शहर में काफी लंबे समय से अव्यवस्थित ट्रैफिक की समस्या है। हर चौराहे और सिग्नल पर ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ी हुई हैं। वैसे ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, लोगों को भी अपनी आदतें बदलनी होंगी। व्यवस्था को सुधारने के लिए खुद को आगे आना होगा।