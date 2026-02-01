राजस्थान के ‘करोड़पति’ एलडीसी को लगा तगड़ा झटका, ACB की कार्रवाई के बाद विभाग ने किया सस्पेंड

बाप। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर की कार्रवाई के बाद बाप क्षेत्र की ग्राम पंचायत उदट में कार्यरत कनिष्ठ सहायक शुभकरण परिहार को निलंबित कर दिया गया है। पंचायतीराज विभाग के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर विकास अधिकारी कैलाश कुमार पंचारिया ने यह कार्रवाई की। विकास अधिकारी ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एसीबी की कार्रवाई के बाद कार्मिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।