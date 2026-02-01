Sadhvi Prem Baisa Death Case: ‘जहर’ नहीं इस वजह से हुई थी साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, पुलिस कमिश्नर का चौंकाने वाला खुलासा

पुलिस का कहना है कि साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालात में मृत्यु के बाद अनेक आशंकाएं जताई गई थीं। जांच के लिए सहायक पुलिस आयुक्त छवि शर्मा की अगुवाई में एसआईटी गठित की गई थी। एफएसएल से कई बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई थी। इसमें साध्वी को जहर, यौन उत्पीड़न या किसी तरह की अंदरूनी चोट नहीं होने की पुष्टि हुई। साध्वी को जहर नहीं दिया गया था और न ही यौन उत्पीड़न किया गया था।