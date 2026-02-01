14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa Death Case: ‘जहर’ नहीं इस वजह से हुई थी साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, पुलिस कमिश्नर का चौंकाने वाला खुलासा

Sadhvi Prem Baisa Death Update: जोधपुर के पाल गांव स्थित आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत अस्थमा अटैक से होने की पुष्टि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में हुई है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Feb 14, 2026

Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa death, Sadhvi Prem Baisa suspicious death, Sadhvi Prem Baisa murder, Sadhvi Prem Baisa heart attack, Sadhvi Prem Baisa cardiac arrest, Sadhvi Prem Baisa death update news, Sadhvi Prem Baisa death latest news, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, साध्वी प्रेम बाईसा संदिग्ध मौत, साध्वी प्रेम बाईसा मर्डर, साध्वी प्रेम बाईसा हार्ट अटैक, साध्वी प्रेम बाईसा कार्डियक अरेस्ट, साध्वी प्रेम बाईसा मौत अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा मौत लेटेस्ट न्यूज

साध्वी प्रेम बाईसा। फाइल फोटो- पत्रिका

Sadhvi Prem Baisa Death जोधपुर। पाल गांव के आरती नगर स्थित आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की वजह अस्थमा का अटैक थी। साध्वी प्रेम बाईसा को फेफड़े संबंधी बीमारी (अस्थमा) थी। गत 28 जनवरी को आश्रम में साध्वी को कार्डियक अरेस्ट आया था और उससे शॉक जनरेट होने के बाद मृत्यु हो गई थी।

मेडिकल बोर्ड से दोबारा अंतिम रिपोर्ट मांगी

एफएसएल व हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में साध्वी की मृत्यु का यह कारण सामने आया। पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने शनिवार शाम साध्वी की मृत्यु की वजह का खुलासा किया। इंजेक्शन से रिएक्शन की आशंका के चलते पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से दोबारा अंतिम रिपोर्ट मांगी है।

28 जनवरी को हुई थी मौत

पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि गत 28 जनवरी को आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। 29 जनवरी को पिता की ओर से मर्ग दर्ज करने के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया था। 2 फरवरी को जांच के लिए विसरा एफएसएल भेजे गए थे। एफएसएल व हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच रिपोर्ट 12 फरवरी को पुलिस को सौंपी गई थी, जिसे मेडिकल कॉलेज भेजा गया था।

साध्वी प्रेम बाईसा को फेफड़े संबंधी बीमारी

इसमें मृत्यु का कारण शॉक ड्यू टू ए रिजल्ट ऑफ कार्डियो पल्मनरी अरेस्ट ड्यू टू पल्मनरी पैथोलॉजी (अस्थमा/सीओपीडी) आया। यानी साध्वी प्रेम बाईसा को फेफड़े संबंधी (अस्थमा) बीमारी थी। उससे कार्डियक अरेस्ट आया और शॉक जनरेट होने से मृत्यु हो गई थी। फिलहाल एसआईटी की जांच चल रही है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से दोबारा अंतिम रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में साध्वी के पिता या अन्य किसी की भूमिका सामने नहीं आई है।

यह वीडियो भी देखें

जहर, यौन उत्पीड़न व कोई चोट नहीं

पुलिस का कहना है कि साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालात में मृत्यु के बाद अनेक आशंकाएं जताई गई थीं। जांच के लिए सहायक पुलिस आयुक्त छवि शर्मा की अगुवाई में एसआईटी गठित की गई थी। एफएसएल से कई बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई थी। इसमें साध्वी को जहर, यौन उत्पीड़न या किसी तरह की अंदरूनी चोट नहीं होने की पुष्टि हुई। साध्वी को जहर नहीं दिया गया था और न ही यौन उत्पीड़न किया गया था।

ये भी पढ़ें

Sadhvi Prem Baisa: 15 दिन बाद भी नहीं सुलझी साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी मौत की गुत्थी, इस बात से परेशान है SIT
जोधपुर
Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa latest news, Sadhvi Prem Baisa update news, Sadhvi Prem Baisa today news, death of Sadhvi Prem Baisa, suspicious death of Sadhvi Prem Baisa, murder of Sadhvi Prem Baisa, Jodhpur news, Rajasthan news, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा लेटेस्ट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा टुडे न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत, साध्वी प्रेम बाईसा का मर्डर, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Feb 2026 08:17 pm

Published on:

14 Feb 2026 08:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Sadhvi Prem Baisa Death Case: ‘जहर’ नहीं इस वजह से हुई थी साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, पुलिस कमिश्नर का चौंकाने वाला खुलासा

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Maha Shivratri 2026: बेहद अनोखा और चमत्कारी है जोधपुर का यह महादेव मंदिर, यहां लटकते शिवलिंग की होती है पूजा

Siddhanath Mahadev Temple, Siddhanath Mahadev Temple in Jodhpur, Jodhpur Siddhanath Mahadev Temple, Siddhanath Mahadev Temple Story, सिद्धनाथ महादेव मंदिर, सिद्धनाथ महादेव मंदिर इन जोधपुर, जोधपुर सिद्धनाथ महादेव मंदिर, सिद्धनाथ महादेव मंदिर स्टोरी
जोधपुर

राजस्थान के ‘करोड़पति’ एलडीसी को लगा तगड़ा झटका, ACB की कार्रवाई के बाद विभाग ने किया सस्पेंड

Crorepati LDC, Crorepati LDC in Rajasthan, Crorepati LDC in Jodhpur, Crorepati LDC in Bikaner, Jodhpur, Jodhpur News, ACB Raid, करोड़पति एलडीसी, करोड़पति एलडीसी इन राजस्थान, करोड़पति एलडीसी इन जोधपुर, करोड़पति एलडीसी इन बीकानेर, जोधपुर, जोधपुर न्यूज, एसीबी रेड
जोधपुर

मूवी थ्री इडियट्स के रेंचो स्टाइल में मरीज को स्कूटी पर लेकर मेडिकल इमरजेंसी पहुंचे परिजन, वीडियो हुआ वायरल

Movie 3 Idiots, patient on scooty, scooty in MDM hospital, scooty in hospital, Jodhpur MDM hospital, Jodhpur news, Rajasthan news, मूवी थ्री इडियट्स, स्कूटी पर मरीज, एमडीएम अस्पताल में स्कूटी, अस्पताल में स्कूटी, जोधपुर एमडीएम अस्पताल, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

Army Bharti 2027: सेना में भर्ती का युवाओं के लिए शानदार मौका, अग्निवीर समेत कई पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, जानें पूरी डिटेल्स

Agniveer Recruitment
जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa Death: कम्पाउण्डर से 5 घंटे पूछताछ, फिर पोस्टमार्टम की अंतिम रिपोर्ट ने बदल दी संदिग्ध मौत की पूरी कहानी

Sadhvi Prem Baisa Death
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.