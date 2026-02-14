मूवी थ्री इडियट्स के रेंचो स्टाइल में मरीज को स्कूटी पर लेकर मेडिकल इमरजेंसी पहुंचे परिजन, वीडियो हुआ वायरल

स्कूटी पर मरीज को लेकर पहुंचे परिजन। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। शहर के एमडीएम अस्पताल में फिल्म थ्री इडियट्स की तरह ही परिजन महिला मरीज को दुपहिया वाहन पर बैठाकर अस्पताल परिसर के अंदर ले आए। मेडिकल इमरजेंसी के समीप गार्ड ने उन्हें रोका तो उन्होंने कहा कि महिला को सांस लेने में तकलीफ थी, इसी कारण आनन-फानन में मरीज को यहां तक ले आए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
दरअसल, हुआ यूं कि रात को परिजन स्कूटी पर एक बुजुर्ग महिला पेशेंट को अस्पताल लेकर पहुंचे। स्कूटी पर तीन लोग सवार थे और बीच में बैठी महिला को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ऐसे में वे स्कूटी को ट्रॉमा सेंटर के आगे से लेकर मेडिसिन इमरजेंसी के गेट तक पहुंच गए। वहां गार्ड ने उन्हें टोका और स्कूटी अंदर लाने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि महिला पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है और वह चलकर नहीं आ सकती, इसलिए स्कूटी अंदर ले आए। इसके बाद वे स्कूटी बाहर लेकर चले गए। बाद में परिजनों ने इसके लिए माफी भी मांगी।
यह वीडियो भी देखें
इससे पहले एमडीएम अस्पताल में नर्सिंग कर्मचारी ने चार पहिया गाड़ी बेतरतीब तरीके से दौड़ाई तो अस्पताल परिसर में सनसनी फैल गई। वहां लगी बेरिकेडिंग तोड़ दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन जब्त किया गया। कर्मचारी की पहचान योगेन्द्र पुरी के रूप में हुई है। उसके नशे में होने के आरोप लगाए गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग