मूवी थ्री इडियट्स के रेंचो स्टाइल में मरीज को स्कूटी पर लेकर मेडिकल इमरजेंसी पहुंचे परिजन, वीडियो हुआ वायरल

दरअसल, हुआ यूं कि रात को परिजन स्कूटी पर एक बुजुर्ग महिला पेशेंट को अस्पताल लेकर पहुंचे। स्कूटी पर तीन लोग सवार थे और बीच में बैठी महिला को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ऐसे में वे स्कूटी को ट्रॉमा सेंटर के आगे से लेकर मेडिसिन इमरजेंसी के गेट तक पहुंच गए। वहां गार्ड ने उन्हें टोका और स्कूटी अंदर लाने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि महिला पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है और वह चलकर नहीं आ सकती, इसलिए स्कूटी अंदर ले आए। इसके बाद वे स्कूटी बाहर लेकर चले गए। बाद में परिजनों ने इसके लिए माफी भी मांगी।