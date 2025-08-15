Jodhpur: स्वतंत्रता दिवस समारोह में बड़ी लापरवाही, 20 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ी; MDM अस्पताल में भर्ती कराया

जानकारी के मुताबिक समारोह के दौरान पीएचईडी विभाग को पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। विभाग की ओर से एक बार तो पानी के कैंपर रखे गए। लेकिन, खाली होने के बाद दोबारा पानी के कैंपरों की व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में बच्चे पीने के पानी को तरस गए। तेज धूप और पानी की कमी के चलते बच्चे डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए। जिसके चलते 20 बच्चों की तबीयत खराब हो गई।