Jodhpur: स्वतंत्रता दिवस समारोह में बड़ी लापरवाही, 20 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ी; MDM अस्पताल में भर्ती कराया

Jodhpur News: जोधपुर में 79वें स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के दौरान अचानक 20 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। सभी बच्चों को एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पानी की कमी के चलते बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान एक साथ 20 बच्चों की तबीयत खराब होने से पुलिस—प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुबह 9 बजे जोधपुर के बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में आयोजि मुख्य समारोह में झंडारोहण किया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुए। इस दौरान करीब 11 बजे परफॉर्मेशन के लिए आए 20 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। सभी बच्चों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। लेकिन, हालत में सुधार नहीं होने पर सभी बच्चों को एंबुलेंस की मदद से एमडीएम अस्पताल भेज दिया। जहां पर सभी बच्चों का उपचार जारी है।
जानकारी के मुताबिक समारोह के दौरान पीएचईडी विभाग को पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। विभाग की ओर से एक बार तो पानी के कैंपर रखे गए। लेकिन, खाली होने के बाद दोबारा पानी के कैंपरों की व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में बच्चे पीने के पानी को तरस गए। तेज धूप और पानी की कमी के चलते बच्चे डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए। जिसके चलते 20 बच्चों की तबीयत खराब हो गई।
इधर, स्टेडियम के बाहर भी अव्यवस्थाओं का आलम नजर आया। स्टेडियम में लोगों के प्रवेश के लिए रावण का चबूतरा मैदान की तरफ से दो एंट्री गेट बनाए गए थे। लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया। ऐसे में यहा अव्यवस्थाओं का आलम दिखाई दे रहा है।