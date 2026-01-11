जोधपुर में माहेश्वरी महाकुंभ : सात समंदर पार, फिर भी मातृभूमि से अटूट नाता, जहां बसे, वहीं चमके

नागौर जिले के बोरावड़-मकराना मूल निवासी ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. प्रकाश हेड़ा केन्या के नैरोबी शहर में पिछले 44 वर्षों से रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि सेवा कार्य उनके जीवन का मूल मंत्र है। नागौर जिला छूटने के बाद महाराष्ट्र के अकोला के पास एक छोटे से गांव में उनका बचपन बीता, जहां उन्होंने माहेश्वरी भवन निर्माण कराया। इसके अलावा महाराष्ट्र के वाशिम शहर में पिता की स्मृति में हेल्थ क्लब का नियमित संचालन और माहेश्वरी समाज द्वारा संचालित सेवा प्रकल्प व परियोजनाओं में उनका सतत योगदान है। उनकी पत्नी भी चिकित्सक हैं और मानवीय सेवा अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।