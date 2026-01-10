Jodhpur: माहेश्वरी महाकुंभ का दूसरा दिन, अमित शाह बोले- समाज ने सदैव दिया, राष्ट्र निर्माण में निभाई अहम भूमिका

उन्होंने कहा कि माहेश्वरी समाज ने केवल देश ही नहीं बल्कि अन्य समाजों की भी चिंता की है। एकमात्र ऐसा समाज है जिसके हाथ में तलवार और तराजू दोनों ही शोभा देते हैं और स्वतंत्रता सेनानी एवं भामाशाह की सूची में इस समाज का योगदान बड़ा है। शाह ने राम मंदिर निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि 550 साल बाद रामलला विराजमान हुए हैं। उन्होंने बताया कि राम जन्मभूमि परिसर में एक युवा ने उन्हें यह भी बताया कि बलिदान देने वाले दो भाई माहेश्वरी समाज से थे।