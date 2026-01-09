9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

जोधपुर

MGC-2026: जोधपुर में माहेश्वरी समाज के महाकुंभ का भव्य आगाज, विश्वभर से जुटे समाजबंधु

जोधपुर में माहेश्वरी समाज के महाकुंभ की शुरुआत होते ही शहर वैश्विक समाजबंधुओं की मेजबानी का केंद्र बन गया। कई देशों सहित देश भर से करीब 40 हजार प्रतिनिधियों की भागीदारी से आयोजन में उत्साह और भव्यता का माहौल रहा।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 09, 2026

Maheshwari convention, Maheshwari convention in Jodhpur, Maheshwari convention in Rajasthan, Jodhpur news, Rajasthan news, माहेश्वरी अधिवेशन, माहेश्वरी अधिवेशन इन जोधपुर, माहेश्वरी अधिवेशन इन राजस्थान, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

फोटो- पत्रिका

जोधपुर में माहेश्वरी समाज के महाकुंभ (MGC-2026) का शुभारंभ शुक्रवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में हुआ। इस वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत और पूर्व सांसद गजसिंह के आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम में देश के साथ-साथ कई विदेशी देशों से आए करीब 40 हजार समाजबंधु शामिल हो रहे हैं।

एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अगवानी की। वहीं आयोजन स्थल पर अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काबरा और जोधपुर माहेश्वरी समाज के मंत्री नंदकिशोर शाह सहित पदाधिकारियों ने अतिथियों का पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। महाकुंभ के दौरान सामाजिक, सांस्कृतिक और संवाद आधारित कार्यक्रमों का क्रम जारी रहेगा।

750 स्टॉल लगाए गए

अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के महामंत्री अजय काबरा ने बताया कि एक्सपो अंतरराष्ट्रीय स्तर के ट्रेड फेयर जैसा भव्य आयोजन है। करीब 250 बीघा में फैले स्थल पर 750 स्टॉल लगाए गए हैं। सम्पूर्ण पंडाल व व्यवस्थाओं की निगरानी वास्तु एवं आर्किटेक्चर क्षेत्र से जुड़े 50 युवाओं द्वारा की जा रही है।

आयोजन की प्रमुख झलकियां

  • 40 हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन
  • 400 एनआरआई, 15 हजार स्थानीय सहभागिता
  • 200 से अधिक विशिष्ट अतिथि
  • 19 राज्यों के 75 शहरों से एग्ज़ीबिटर्स

50 से अधिक सेक्टर्स की कंपनियां

ग्लोबल एक्सपो में देश के 19 राज्यों के 75 शहरों से एग्ज़ीबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं। एडवरटाइजिंग, केमिकल-पेट्रोलियम, एफएमसीजी, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, फैशन-लाइफस्टाइल, हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल, आईटी, कंस्ट्रक्शन-रियल एस्टेट, सोलर-रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन, बैंकिंग-फाइनेंस, एग्री-ऑर्गेनिक, पैकेजिंग-प्रिंटिंग सहित 50 से अधिक सेक्टर्स की कंपनियां मौजूद रहेंगी। इससे पश्चिमी राजस्थान के उद्यमियों, युवाओं और स्टार्टअप्स को लाभ मिलने की उम्मीद है।

अधिवेशन में मुख्य फोकस

  • युवाओं के लिए स्टार्टअप सहयोग
  • शिक्षा व छात्र सहायता
  • समाज के कमजोर वर्ग के लिए बीमा व चिकित्सा सुविधा
  • नए व्यवसायों को प्रोत्साहन व मार्गदर्शन
  • स्थापित उद्यमियों को सशक्त प्लेटफॉर्म

सेमिनार व जॉब फेयर

स्टार्टअप, वित्तीय अनुशासन, महिला वित्तीय साक्षरता, स्वास्थ्य-आयुर्वेद, जनरेशन-ज़ेड, शिक्षा और सामाजिक संगठन जैसे विषयों पर विशेषज्ञों के सेमिनार होंगे। साथ ही जॉब फेयर के माध्यम से युवाओं को रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रसिद्ध ड्रमर रवि जाखोटिया सहित नामचीन कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। बाल संस्कार भारती के 150 कलाकार ‘सफर एक योगी का’ प्रस्तुति देंगे, जो आत्मनिर्भरता और ग्राम विकास का संदेश देगी।

Camel Festival 2026 : बीकानेर में अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव शुरू, ‘रौबिलो’ का जलवा देख पर्यटक झूमे, जानिए और क्या है?
बीकानेर
Bikaner International Camel Festival has begun Tourists were thrilled by Roubilo brilliance know what else is in store

