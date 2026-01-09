MGC-2026: जोधपुर में माहेश्वरी समाज के महाकुंभ का भव्य आगाज, विश्वभर से जुटे समाजबंधु

फोटो- पत्रिका
जोधपुर में माहेश्वरी समाज के महाकुंभ (MGC-2026) का शुभारंभ शुक्रवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में हुआ। इस वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत और पूर्व सांसद गजसिंह के आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम में देश के साथ-साथ कई विदेशी देशों से आए करीब 40 हजार समाजबंधु शामिल हो रहे हैं।
एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अगवानी की। वहीं आयोजन स्थल पर अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काबरा और जोधपुर माहेश्वरी समाज के मंत्री नंदकिशोर शाह सहित पदाधिकारियों ने अतिथियों का पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। महाकुंभ के दौरान सामाजिक, सांस्कृतिक और संवाद आधारित कार्यक्रमों का क्रम जारी रहेगा।
अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के महामंत्री अजय काबरा ने बताया कि एक्सपो अंतरराष्ट्रीय स्तर के ट्रेड फेयर जैसा भव्य आयोजन है। करीब 250 बीघा में फैले स्थल पर 750 स्टॉल लगाए गए हैं। सम्पूर्ण पंडाल व व्यवस्थाओं की निगरानी वास्तु एवं आर्किटेक्चर क्षेत्र से जुड़े 50 युवाओं द्वारा की जा रही है।
ग्लोबल एक्सपो में देश के 19 राज्यों के 75 शहरों से एग्ज़ीबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं। एडवरटाइजिंग, केमिकल-पेट्रोलियम, एफएमसीजी, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, फैशन-लाइफस्टाइल, हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल, आईटी, कंस्ट्रक्शन-रियल एस्टेट, सोलर-रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन, बैंकिंग-फाइनेंस, एग्री-ऑर्गेनिक, पैकेजिंग-प्रिंटिंग सहित 50 से अधिक सेक्टर्स की कंपनियां मौजूद रहेंगी। इससे पश्चिमी राजस्थान के उद्यमियों, युवाओं और स्टार्टअप्स को लाभ मिलने की उम्मीद है।
स्टार्टअप, वित्तीय अनुशासन, महिला वित्तीय साक्षरता, स्वास्थ्य-आयुर्वेद, जनरेशन-ज़ेड, शिक्षा और सामाजिक संगठन जैसे विषयों पर विशेषज्ञों के सेमिनार होंगे। साथ ही जॉब फेयर के माध्यम से युवाओं को रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रसिद्ध ड्रमर रवि जाखोटिया सहित नामचीन कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। बाल संस्कार भारती के 150 कलाकार ‘सफर एक योगी का’ प्रस्तुति देंगे, जो आत्मनिर्भरता और ग्राम विकास का संदेश देगी।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग