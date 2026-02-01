Gold-Silver Price: फिर उछली चांदी, एक दिन में 21500 रुपए की लगाई छलांग, जानें सोना-चांदी के ताजा भाव

दलहन: दाल चना 6600-7200, मूंग मोगर 9300-10100, मूंग दाल 8800-10200, उड़द दाल 10000-10800, उड़द मोगर 10000-11800, काबली चना 7500-11000, मोठ मोगर 8000-8400, अरहर दाल 10000-13000, मसूर मल्का 6800-7200, काला मसूर 6700-7700, मौसमी चना 6200-6800, काला चना 7000 रुपए प्रति क्विंटल।

किराणा : धनिया 11000-14000, धनिया दाल 9000-11000, हल्दी निजामाबाद 17000-17500, हल्दी सांगली 18000-19000, मैथी 5800-6200, सिंघाड़ा 15000-28000, सौंफ 15000-30000, खोपरा 17500-19000 व गोटा 36000-38000 रुपए प्रति क्विंटल