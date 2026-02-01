Jodhpur Gold-Silver Price: जोधपुर सर्राफा बाजार में फिर नई हलचल, लगातार दूसरे दिन इतनी महंगी हुई चांदी, सोना हुआ सस्ता

जोधपुर। जोधपुर कृषि मंडी में गुरुवार को कृषि जिंस में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, अधिकांश कृषि जिंसों के भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में चांदी के भावों में तेजी रही। सोना में प्रति दस ग्राम 1000 रुपए की गिरावट, जबकि चांदी में प्रति किलोग्राम 4000 रुपए की तेजी दर्ज की गई। गौरतलब है कि बुधवार को चांदी तीन हजार रुपए महंगी हुई थी।