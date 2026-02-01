Phalodi Crime: सरसों की आड़ में नशे की खेती, 25800 पौधे बरामद, आरोपी गिरफ्तार, छह करोड़ की अफीम जब्त

पुलिस ने बताया कि जिला स्पेशल टीम के सदस्य गंगाराम को मिली गुप्त सूचना के आधार पर ढढू क्षेत्र में कार्रवाई की गई। आरोपी के खेत में सरसों की फसल के बीच अफीम उगाई गई थी, जो आसानी से नजर नहीं आ रही थी। पुलिस के अनुसार बरामद पौधों से अनुमानित उत्पादन करीब 125 किलो है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए आंकी गई है।