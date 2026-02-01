राजस्थान में दर्दनाक हादसा, डेढ़ महीने पहले पैदा हुआ मासूम, ठीक से दुलार भी नहीं कर पाए पिता, सड़क हादसे में मौत

इस पर परिवार ऑटो रिक्शा से बेटी प्रियंका के घर वागबोल जा रहा था। रास्ते में वैंजा हलीया तालाब के समीप ऑटो अनियंत्रित होकर पुल के नीचे उतर गया। इससे ऑटो में सवार सभी लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों को 108 की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया। यहां चिकित्सकों ने डेढ़ माह के वागबोल निवासी क्रिश पुत्र बलदेव कटारा व तीन वर्षीय वैंजा निवासी आर्यन पुत्र कान्तिलाल रोत को मृत घोषित कर दिया।