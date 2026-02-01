दर्दनाक हादसा: ऑटो ने बाइक को मारी टक्कर, तीन युवकों की मौत, मजदूरी कर लौट रहे थे घर

बताया गया कि बाइक सवार युवक सुंधा माता क्षेत्र से मजदूरी कर घर कोटड़ा लौट रहे थे। मांडवा के कोदरमाल गांव के समीप एक ऑटो चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी। बुधवार सुबह परिजनों ने ऑटो चालक के खिलाफ थाने में में रिपोर्ट दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।