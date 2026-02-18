Gold-Silver Price: सोने-चांदी के दामों में भारी गिरावट को लेकर कोटा सर्राफा एक्सपर्ट का खुलासा

मंगलवार रात सोने के दामों में हल्की गिरावट देखने को मिली, लेकिन बुधवार सुबह बाजार खुलते ही कीमतों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। सर्राफा बाजार में इस उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। हालांकि हालिया तेजी के बावजूद बाजार में ये चर्चा भी तेज है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते सोने-चांदी के दामों में बड़ी गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन भविष्य में सोने के दाम बढ़ने के ही संकेत ज्यादा हैं।