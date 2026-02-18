Kota: हिस्ट्रीशीटर कर रहा था दोस्त की हत्या का बदला लेने की तैयारी, 7 अवैध हथियारों और 27 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार

इतनी बड़ी मात्रा में हथियार मिलने के बाद पुलिस ने अंदेशा जताया कि आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया। आरकेपुरम सीआइ रामविलास मीणा ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि कालू भड़क अपने दोस्त हिस्ट्रीशीटर देवा गुर्जर की हत्या का बदला लेने की योजना बना रहा था। वह कथित रूप से देवा के हत्यारों बाबू गुर्जर और कालू गुर्जर व अन्य इसके साथियों को मारने की फिराक में था। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।