18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota Gold-Silver Price: 7000 रुपए टूटी चांदी, सोने के भी गिरे भाव, जानें सर्राफा मार्केट में लेटेस्ट सोने-चांदी के भाव

Gold-Silver Bhav Update: सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। चांदी 7000 रुपए टूटकर 2,40,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई, वहीं जेवराती सोना 3000 रुपए सस्ता हो गया।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Feb 18, 2026

gold silver price fall

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट (PC: AI)

Gold-Silver Price Crash: कोटा सर्राफा बाजार में चांदी व सोने के भावों में गिरावट रही। चांदी के भाव 7000 रुपए की गिरावट के साथ प्रति किलो 240000 रहे। जेवराती सोने के भाव 3000 रुपए की गिरावट के बाद 155000 प्रति 10 ग्राम पर आ गए। शुद्ध सोने के भाव 155800 हो गए।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 155600
गोल्ड (22 k) : 144074
गोल्ड (20 k) : 135304
गोल्ड (18 k) : 124480
गोल्ड (14 k) : 109577
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

मंडी भाव: सोयाबीन, सरसों मंदे, गेहूं, धान तेज

भामाशाहमंडी में मंगलवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 60 हजार कट्टे की रही। सोयाबीन 50, सरसों 100 रुपए मंदे रहे। गेहूं 20, धान 75 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 1000 कट्टे की आवक रही। भाव पुराना लहसुन 3000 से 8000 रहे। नया लहसुन 3500 से 10000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किराना बाजार में चावल में 15 दिन में 10 रुपए किलो की तेजी रही।

भाव इस प्रकार रहे: गेहूं 2401 से 2440, धान सुगन्धा 2800 से 3301, धान (1509) 3000 से 3975, धान (1847) 3200 से 3751, धान (1718-1885) 3700 से 4425, धान (पूसा-1) 3800 से 4150, धान (1401-1846) 3800 से 4250, धान दागी 1500 से 3200, सोयाबीन 4000 से 5301, सरसों 6200 से 6500, सरसों नई 5500 से 6550, अलसी 6000 से 6700, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1400 से 1550, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी 4000 से 5300, धनिया बादामी 7500 से 8800, धनिया ईगल 9200 से 9500, धनिया नया गीला 6700 से 8800, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4500 से 8000, चना देशी 4700 से 5151, चना मौसमी 4700 से 5100, चना पेप्सी 4800 से 5251, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव: (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2360, चंबल 2330, सदाबहार 2220, लोकल रिफाइंड 2160, दीप ज्योति 2240, सरसों स्वास्तिक 2590, अलसी 2440 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 3090, कोटा स्वास्तिक 2710, सोना सिक्का 2970, कटारिया गोल्ड 2730 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1890, अशोका 1890 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4180 से 4240 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी: मिल्क फूड 9500, कोटा फ्रेश 8800, पारस 9380, नोवा 9350, अमूल 9800, मधुसूदन 9750 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल: बासमती चावल 8500-9500, मूंग दाल 8500-9000, मोगर 9500-10000, चना दाल 6600-6900, तुअर दाल 10000-13000 क्विंटल रहा।

ये भी पढ़ें

सस्ता पेट्रोल-डीजल बना सिरदर्द: हरियाणा से तस्करी, राजस्थान के पंपों की बिक्री 60% घटी
झुंझुनू
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 07:20 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Gold-Silver Price: 7000 रुपए टूटी चांदी, सोने के भी गिरे भाव, जानें सर्राफा मार्केट में लेटेस्ट सोने-चांदी के भाव

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बादलों की गड़गड़ाहट के साथ शुरू हुई बारिश, ओलावृष्टि का भी अलर्ट, जानें राजस्थान के किन जिलों में आया अलर्ट

rain in jhalawar
कोटा

Rajasthan News : क्यों 3000 Km उड़कर राजस्थान पहुंची ये '107 नंबरी' चील? वजह कर रही सबको हैरान    

Rajasthan News
कोटा

बारिश के साथ गिरेंगे ओले, राजस्थान में 48 घंटे पश्चिमी विक्षोभ का रहेगा असर, जान लें मौसम विभाग की लेटेस्ट चेतावनी

IMD Alert
कोटा

सदन में गूंजा पत्रिका का ‘अमृतं-जलम् अभियान’, MLA ने जताया पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी का आभार

Kota MLA Sandeep
कोटा

Kota: सरकारी स्कूल में नॉनवेज पार्टी, वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप, नोटिस जारी

Govt School No-Veg Party
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.