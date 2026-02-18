Kota Gold-Silver Price: 7000 रुपए टूटी चांदी, सोने के भी गिरे भाव, जानें सर्राफा मार्केट में लेटेस्ट सोने-चांदी के भाव

भाव इस प्रकार रहे: गेहूं 2401 से 2440, धान सुगन्धा 2800 से 3301, धान (1509) 3000 से 3975, धान (1847) 3200 से 3751, धान (1718-1885) 3700 से 4425, धान (पूसा-1) 3800 से 4150, धान (1401-1846) 3800 से 4250, धान दागी 1500 से 3200, सोयाबीन 4000 से 5301, सरसों 6200 से 6500, सरसों नई 5500 से 6550, अलसी 6000 से 6700, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1400 से 1550, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी 4000 से 5300, धनिया बादामी 7500 से 8800, धनिया ईगल 9200 से 9500, धनिया नया गीला 6700 से 8800, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4500 से 8000, चना देशी 4700 से 5151, चना मौसमी 4700 से 5100, चना पेप्सी 4800 से 5251, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।