बारिश के साथ गिरेंगे ओले, राजस्थान में 48 घंटे पश्चिमी विक्षोभ का रहेगा असर, जान लें मौसम विभाग की लेटेस्ट चेतावनी

Hailstorm & Rain Again In Rajasthan: राजस्थान में अगले 48 घंटों के दौरान मौसम बड़ा बदलाव दिखा सकता है। 17 और 18 फरवरी को राज्य में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान कई जिलों में मेघगर्जन, बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है।