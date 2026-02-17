17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

कोटा

बारिश के साथ गिरेंगे ओले, राजस्थान में 48 घंटे पश्चिमी विक्षोभ का रहेगा असर, जान लें मौसम विभाग की लेटेस्ट चेतावनी

17-18th February Weather News: राजस्थान में 17-18 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग ने 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है।

कोटा

image

Akshita Deora

Feb 17, 2026

IMD Alert

ओलावृष्टि और बारिश की प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: AI)

Hailstorm & Rain Again In Rajasthan: राजस्थान में अगले 48 घंटों के दौरान मौसम बड़ा बदलाव दिखा सकता है। 17 और 18 फरवरी को राज्य में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान कई जिलों में मेघगर्जन, बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है।

आज इन संभागों में बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने बताया है कि आज जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में दोपहर बाद मौसम करवट ले सकता है। आसमान में बादल छाने और मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। सुबह और दोपहर तक मौसम सामान्य रह सकता है, लेकिन बाद में अचानक बदलाव से लोगों को राहत भी मिल सकती है।

कल का मौसम: ओलावृष्टि की चेतावनी

विक्षोभ का सबसे ज्यादा प्रभाव 18 फरवरी को रहने की संभावना है। इस दिन बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ इलाकों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

इसके साथ ही कहीं-कहीं ओले गिरने की भी संभावना है। ओलावृष्टि होने पर खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए किसानों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

तापमान में गिरावट के संकेत

फिलहाल राज्य के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। लेकिन मावठ के असर से अगले 2 से 3 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। इसके बाद फिर से तापमान बढ़ने की संभावना जताई गई है।

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Feb 2026 01:59 pm

