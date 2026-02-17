Success Story: मां ने छोड़ी डॉक्टर की सरकारी नौकरी, जुडवां बेटों ने JEE Main में रचा इतिहास; एक साथ की तैयारी फिर एक जैसे आए स्कोर

7 मई 2008 को जन्मे ये दोनों भाईयों ने एक ही स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद दोनों ने साथ में जेईई एडवांस्ड क्रेक करने का सपना देखा और उसे साकार करने के लिए कोटा आए। यहां एलन में एडमिशन लिया। यहां भी एक ही क्लास में साथ बैठते थे। स्टडी स्ट्रेटेजी एवं टाइमटेबल भी एक जैसा रहता था। सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों का मुकबला अन्य स्टूडेंट्स से नहीं होकर एक-दूसरे से होता था। दोनों साथ पढ़ते है, साथ खेलते हैं और हर टेस्ट में एक-दूसरे से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। यही आपसी प्रतिस्पर्द्धा इनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। टेस्ट एक के नंबर कम आते तो वो दूसरे को मोटिवेट करता और यह भी बताता कि किस वजह से नंबर कम आए। ताकि अगले टेस्ट में उस टॉपिक की मजबूती से तैयारी कर सके।