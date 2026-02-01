Rajasthan Weather Update : राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट

विक्षोभ का सर्वाधिक प्रभाव 18 फरवरी को रहने संभावना है। इस दिन बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की/मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं-कहीं अचानक तेज हवा 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। मौसम में बदलाव से तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज हो सकती है।