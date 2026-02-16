Rajasthan Rain Alert: बदलेगा मौसम का मिजाज, 14 शहरों में पारा 31°C, IMD ने दिया 17-18 फरवरी को बारिश का अलर्ट

कोटा शहर में पिछले 15 दिनों में तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। 1 फरवरी को शहर का अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो 15 फरवरी तक बढ़कर 31.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। तापमान में इस तेजी से बढ़ोतरी ने लोगों को गर्मी की आहट का एहसास करा दिया है। यदि बीते 7 दिन का तापमान देखे तो 9 फरवरी को अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री था, जो 4 डिग्री बढ़ गया है। वहीं, रात का पारा 11.6 डिग्री था, जो 15 फरवरी को 12.4 डिग्री पर पहुंच गया है। हवा की रफ्तार 5 किमी प्रति घंटे की रही।