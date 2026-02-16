16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Rajasthan Rain Alert: बदलेगा मौसम का मिजाज, 14 शहरों में पारा 31°C, IMD ने दिया 17-18 फरवरी को बारिश का अलर्ट

IMD Weather Forecast Report: राजस्थान में मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। 14 शहरों में अधिकतम तापमान 31°C तक पहुंच गया है, जिससे दिन में गर्मी का असर महसूस होने लगा है। मौसम विभाग ने 17-18 फरवरी को कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Feb 16, 2026

Rajasthan Weather Update: प्रदेश में सर्दी का असर कम हो गया है। तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी का अहसास हो रहा है। मौसम केन्द्र के अनुसार राज् य में रविवार को 14 शहरों में अधिकतम तापमान 31 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। सबसे अधिक दिन का तापमान बाड़मेर में 35.8 डिग्री दर्ज किया गया।

हाड़ौती अंचल में फरवरी के मध्य में ही गर्मी का असर साफ नजर आने लगा है। तापमान बढ़ने के साथ लोगों ने पंखे चलाने शुरू कर दिए हैं। वहीं बाजारों में भी गर्मी से राहत देने वाले पेय पदार्थों की मांग बढ़ने लगी है। दिन के साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड का असर लगभग समाप्त होता नजर आ रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि साफ आसमान और धूप की तीव्रता बढ़ने के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आने वाले दिनों में दिन के तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि रात के तापमान में भी धीरे-धीरे वृद्धि जारी रहने की संभावना है।

मौसम में आए इस बदलाव से बाजारों में भी हलचल बढ़ गई है। लोग हल्के कपड़ों की खरीदारी करने लगे हैं। वहीं दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही अपेक्षाकृत कम नजर आने लगी है। दिन में तेज धूप के कारण दोपहर के समय गर्मी का अहसास बढ़ गया। वहीं सुबह और देर रात हल्की ठंड जरूर महसूस हो रही है, लेकिन पहले जैसी सर्दी अब नहीं रही।

15 से 21 फरवरी तक कैसा रहेगा मौसम

  • 16 फरवरी - आंशिक रूप से बादल छाए रहने और मौसम शुष्क रहने की संभावना
  • 17 फरवरी - आंशिक रूप से बादल छाए रहने और जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं बारिश की संभावना
  • 18 फरवरी - जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना
  • 19-20-21 फरवरी - आंशिक रूप से बादल छाए रहने और मौसम शुष्क रहने की संभावना

15 दिन में 5 डिग्री चढ़ा पारा

कोटा शहर में पिछले 15 दिनों में तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। 1 फरवरी को शहर का अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो 15 फरवरी तक बढ़कर 31.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। तापमान में इस तेजी से बढ़ोतरी ने लोगों को गर्मी की आहट का एहसास करा दिया है। यदि बीते 7 दिन का तापमान देखे तो 9 फरवरी को अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री था, जो 4 डिग्री बढ़ गया है। वहीं, रात का पारा 11.6 डिग्री था, जो 15 फरवरी को 12.4 डिग्री पर पहुंच गया है। हवा की रफ्तार 5 किमी प्रति घंटे की रही।

मौसम में उतार-चढ़ाव रहेगा

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। प्रदेश जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 17 व 18 फरवरी को बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। कोटा संभाग में भी बादल छाए रहने की संभावना है।

गन्ने की चरखी भी चली

कोटा में तापमान बढ़ने के साथ गर्मी का असर दिखने लगा है। बाजारों में गन्ने की चरखियां चल पड़ी हैं और लोग ताजा रस पीकर राहत ले रहे हैं। दोपहर में तेज धूप के कारण ठंडे पेय पदार्थों की मांग भी बढ़ गई है।

कोटा में एक सप्ताह में ऐसे चढ़ा पारा

तारीखअधिकतम तापमानन्यूनतम तापमान
9 फरवरी27.911.6
10 फरवरी28.812.8
11 फरवरी28.513.0
12 फरवरी28.113.6
13 फरवरी28.814.0
14 फरवरी28.714.4
15 फरवरी31.312.4

ये भी पढ़ें

राजस्थान का यह हाईवे 818.46 करोड़ की लागत से होगा फोरलेन, 18 को टेंडर; 9 नई पुलिया और 2 अंडरपास बनेंगे
बस्सी
Manoharpur–Dausa Highway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Feb 2026 08:40 am

Published on:

16 Feb 2026 08:38 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan Rain Alert: बदलेगा मौसम का मिजाज, 14 शहरों में पारा 31°C, IMD ने दिया 17-18 फरवरी को बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Murder: 100 रुपए के खातिर हत्या? पार्टी के दौरान झालावाड़ के युवक का कोटा में किया मर्डर

Murder
कोटा

RTE : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का वादा निकला झूठा, आरटीई प्रवेश प्रक्रिया को लेकर हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Right to Education, Right to Education Rules, Right to Education New Rules, RTE, RTE New Rules, Admission in RTE, How to do RTE Admission, When will RTE Admission happen, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन नियम, राइट टू एजुकेशन नए नियम, आरटीई, आरटीई नए नियम, आरटीई में एडमिशन, आरटीई एडमिशन कैस करें, आरटीई एडमिशन कब होंगे
कोटा

काले सोने पर मौसम की मार, लुआई शुरू होते ही किसानों की बढ़ी चिंता

फसल पर गर्मी और रोगों का दोहरा हमला
समाचार

Dog Attack: घर के बाहर खेल रही मासूम पर आवारा कुत्ते का हमला, इस कदर काटा, अब करानी पड़ेगी प्लास्टिक सर्जरी

dog attack, dog attack on girl, dog attack in kota, dog attack news, kota news, rajasthan news
कोटा

Kota Suicide: ‘मुझे बचा लो…’, MP की NEET छात्रा ने कोटा में किया सुसाइड, आखिरी बार पिता और बहन से की थी बात

Rajashtan-Police
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.