14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Dog Attack: घर के बाहर खेल रही मासूम पर आवारा कुत्ते का हमला, इस कदर काटा, अब करानी पड़ेगी प्लास्टिक सर्जरी

राजस्थान के कोटा शहर में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। नयापुरा इलाके में घर के बाहर खेल रही ढाई साल की बच्ची पर कुत्ते ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Rakesh Mishra

Feb 14, 2026

dog attack, dog attack on girl, dog attack in kota, dog attack news, kota news, rajasthan news

फाइल फोटो

कोटा। शहर में आवारा कुत्तों का खतरा एक बार फिर सामने आया है। नयापुरा इलाके में घर के बाहर खेल रही ढाई साल की मासूम बच्ची पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले के दौरान कुत्ते ने पहले बच्ची के पैर पर काटा, फिर हाथ और उसके बाद चेहरे, होंठ और जबड़े पर गहरे जख्म कर दिए।

बच्ची की चीख सुनकर दौड़े परिजन

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुत्ता बच्ची को मुंह में दबाकर खींचने की कोशिश भी करने लगा। बच्ची की चीखें सुनकर परिजन और पड़ोसी दौड़कर मौके पर पहुंचे। इसके बाद डंडे से वार कर कुत्ते को भगाया, तब जाकर उसकी जान बच सकी।

निजी अस्पताल में भर्ती

घटना के तुरंत बाद परिजन बच्ची को इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक चेहरे और जबड़े पर गहरे कट लगे हैं और बच्ची की प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी। फिलहाल उसका इलाज निजी अस्पताल में जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्ची के चाचा भावेश ने बताया कि इलाके में आवारा कुत्तों की समस्या लंबे समय से बनी हुई है और कई बार शिकायत के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

यह वीडियो भी देखें

गौरतलब है कि दो दिन पहले बूंदी जिले के एक सरकारी स्कूल में भी कुत्ते के हमले में एक छात्रा घायल हो गई थी, जिसका इलाज भी एमबीएस अस्पताल में चल रहा है। लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों पर प्रभावी नियंत्रण की मांग की है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Weather: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, आ रहा है पश्चिमी विक्षोभ, बारिश और तूफान के लिए रहें तैयार
अलवर
Rajasthan Weather, Rajasthan Weather Update, Weather Update, Storm Warning, Thunderstorm Warning, Rain Warning, 17 February Rain Warning, 18 February Rain Warning, Meteorological Department Weather Report, Meteorological Department Weather Alert, Meteorological Department Rain Alert, Western Disturbance, Western Disturbance Alert, Western Disturbance Rain Alert, राजस्थान वेदर, राजस्थान वेदर अपडेट, वेदर अपडेट, आंधी की चेतावनी, मेघगर्जन की चेतावनी, बारिश की चेतावनी, १७ फरवरी बारिश चेतावनी, १८ फरवरी बारिश चेतावनी, मौसम विभाग वेदर रिपोर्ट, मौसम विभाग वेदर अलर्ट, मौसम विभाग रेन अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ रेन अलर्ट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 05:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Dog Attack: घर के बाहर खेल रही मासूम पर आवारा कुत्ते का हमला, इस कदर काटा, अब करानी पड़ेगी प्लास्टिक सर्जरी

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Suicide: ‘मुझे बचा लो…’, MP की NEET छात्रा ने कोटा में किया सुसाइड, आखिरी बार पिता और बहन से की थी बात

Rajashtan-Police
कोटा

RAC कांस्टेबल ने कोटा के सरकारी क्वार्टर में किया सुसाइड, फूट-फूटकर रोते रहे मासूम बेटा-बेटी

RAC Suicide Case
कोटा

Rajasthan Accident: 10 फरवरी को शादी, 3 दिन बाद भीषण सड़क हादसा, ICU में जिंदगी की जंग लड़ रहे नवविवाहित

Accident
कोटा

Kota Gold-Silver Price: लगातार दूसरे दिन गिरे सोने-चांदी के भाव, 11000 रुपए सस्ती हुई चांदी, जानें सर्राफा मार्केट का लेटेस्ट हाल

gold silver price
कोटा

Modak : नए भवन के लिए बजट स्वीकृति का इंतजार, जर्जर में कर रहें उपचार

- मोड़क स्टेशन में अस्पताल का भवन 30 साल पहले बना था, विभाग ने भी कर रखा है जर्जर घो​षित
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.