Dog Attack: घर के बाहर खेल रही मासूम पर आवारा कुत्ते का हमला, इस कदर काटा, अब करानी पड़ेगी प्लास्टिक सर्जरी

घटना के तुरंत बाद परिजन बच्ची को इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक चेहरे और जबड़े पर गहरे कट लगे हैं और बच्ची की प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी। फिलहाल उसका इलाज निजी अस्पताल में जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्ची के चाचा भावेश ने बताया कि इलाके में आवारा कुत्तों की समस्या लंबे समय से बनी हुई है और कई बार शिकायत के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं हुई।