Rajasthan Health : राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज संग मिलेगी प्रीमियम सुविधा, ब्लूप्रिंट तैयार

Rajasthan Health : सब कुछ तय योजना से हुआ तो राजस्थान के सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर के प्राचार्य डॉ. विपिन माथुर ने सरकारी अस्पतालों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, सेवाओं में समावेशी और हर वर्ग के लिए आकर्षक बनाने वाला एक अभिनव मॉडल तैयार किया है। उनके कॉटेज वार्ड-इंश्योरेंस आधारित उपचार मॉडल (हाइब्रिड पब्लिक हेल्थ मॉडल) को राज्य स्तर पर विस्तार देने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री स्तर पर बैठक होनी है।