9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

उदयपुर

Rajasthan Health : राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज संग मिलेगी प्रीमियम सुविधा, ब्लूप्रिंट तैयार

Rajasthan Health : राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज संग प्रीमियम सुविधा मिलेगी। प्रीमियम इलाज का ब्लूप्रिंट तैयार है। इस प्रस्ताव को अगर राज्य सरकार बजट 2026-27 में मंजूरी देती है, तो राजस्थान इस सुविधा को देने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 09, 2026

Rajasthan Government hospitals will offer free treatment with premium facilities blueprint has been prepared

फोटो - AI

Rajasthan Health : सब कुछ तय योजना से हुआ तो राजस्थान के सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर के प्राचार्य डॉ. विपिन माथुर ने सरकारी अस्पतालों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, सेवाओं में समावेशी और हर वर्ग के लिए आकर्षक बनाने वाला एक अभिनव मॉडल तैयार किया है। उनके कॉटेज वार्ड-इंश्योरेंस आधारित उपचार मॉडल (हाइब्रिड पब्लिक हेल्थ मॉडल) को राज्य स्तर पर विस्तार देने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री स्तर पर बैठक होनी है।

राज्य सरकार इस प्रस्ताव को बजट 2026-27 में मंजूरी देती है, तो राजस्थान देश का पहला राज्य बन सकता है, जहां सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज के साथ प्रीमियम सुविधा का विकल्प भी मिलेगा।

क्यों खास है यह मॉडल

अब तक सरकारी अस्पतालों की पहचान मुख्यत: नि:शुल्क इलाज तक सीमित रही है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (मां) के माध्यम से गरीब और वंचित वर्ग को व्यापक लाभ मिला। एक बड़ा वर्ग मध्यम, उच्च-मध्यम और उच्च आय वर्ग आज भी सुविधाओं के अभाव में निजी अस्पतालों की ओर रुख करता है, जबकि भरोसा सरकारी डॉक्टरों पर ही होता है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज का यह मॉडल इसी खाई को पाटता है।

आरएनटी मेडिकल कॉलेज

उदयपुर स्थित आरएनटी मेडिकल कॉलेज पहले ही इस दिशा में एक मजबूत उदाहरण बन चुका है। यहां मां योजना के तहत प्रतिवर्ष करीब 1 लाख मरीजों को लाभ पहुंचाते हुए 100 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम राजस्व दर्ज किया। संस्थान को सीएम एक्सीलेंस अवार्ड और ई-अटल गवर्नेंस जैसे अवार्ड मिल चुके हैं।

निजी बीमा का पैसा सरकारी अस्पतालों में

इस समय निजी और कॉरपोरेट हेल्थ इंश्योरेंस का बड़ा हिस्सा निजी अस्पतालों को जाता है। प्रस्तावित मॉडल के तहत यदि सरकारी मेडिकल कॉलेज और बड़े जिला अस्पताल टीपीए या पीपीएन नेटवर्क से जुड़ते हैं, तो बीमा कंपनियों से मिलने वाला राजस्व सीधे सरकारी अस्पतालों को मिलेगा। यह राशि अस्पताल विकास निधि (आरएमआरएस) में जमा होगी। उसी पैसे से क्रिटिकल केयर, आधुनिक उपकरण, डिजिटल हेल्थ और स्वच्छता सुविधाएं मजबूत की जाएंगी।

ये भी पढ़ें

Jaipur Traffic : जयपुर में अब नहीं लगेगा जाम, दिल्ली-गुडगांव मॉडल पर दौड़ेगा ट्रैफिक, चौराहे होंगे सिग्नल फ्री
जयपुर
Jaipur Traffic will run on Delhi-Gurgaon model intersections will be signal-free

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 08:39 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rajasthan Health : राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज संग मिलेगी प्रीमियम सुविधा, ब्लूप्रिंट तैयार

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर: खाद न मिलने से हताश किसान का फूटा गुस्सा, खुद की बाइक में लगाई आग

उदयपुर

Udaipur: ट्रेलर में घुसी स्लीपर बस, ड्राइवर और कंडक्टर की मौत, 15 यात्री घायल, यूपी से गुजरात जा रही थी बस

उदयपुर

Rajasthan : उदयपुर के फाइव स्टार होटल लीला पैलेस पर 10 लाख का हर्जाना, उपभोक्ता कोर्ट ने दिया आदेश

Udaipur five-star hotel Leela Palace was fined Rs 10 lakh Chennai consumer court said Guest security and privacy are paramount
उदयपुर

Gang Rape Case: चलती कार में IT मैनेजर से गैंगरेप, पति का साथ देने वाली महिलाकर्मी को कोर्ट से राहत नहीं

court
उदयपुर

Kriti Sanon Sister Wedding: बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन परिवार संग उदयपुर पहुंचीं, बहन नूपुर की शादी 11 जनवरी को

Kriti Sanon Sister Wedding
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.