सऊदी अरब में रह रहे भारतीयों के लिए बड़ी एडवाइजरी, रियाद-जेद्दाह से आया नया अपडेट, हेल्पलाइन नंबर भी जारी

दूतावास ने स्पष्ट किया है कि भारत और सऊदी अरब के बीच उड़ान सेवाएं फिलहाल सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। किसी भी आपात स्थिति में भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन भी सक्रिय रखी गई है। दूतावास ने कहा कि यदि क्षेत्र की परिस्थितियों में कोई बदलाव होता है तो भारतीय नागरिकों को समय-समय पर नई जानकारी जारी कर अवगत कराया जाएगा।