3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

ईरान-इजरायल युद्ध के बीच राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर, मंडियों में मचा हाहाकार, जानें अब क्या होगा

ईरान-इजरायल के बीच युद्ध का असर राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र तक पहुंच गया है। भामाशाह अनाज मंडी में बासमती चावल के दाम दो दिन में पांच हजार रुपए टन कम हो गए। ऐसे में किसानों और व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Arvind Rao

Mar 03, 2026

Iran-Israel War Impact in Rajasthan Basmati Exports Halted from Bhamashah Mandi kota Prices Drop 5000 per Ton

बासमती चावल का एक्सपोर्ट ठप (फोटो- एआई)

Iran-Israel War: पश्चिमी एशिया में जारी सैन्य तनाव और ईरान-इजरायल युद्ध का असर अब सात समंदर पार राजस्थान के खेतों और मंडियों तक पहुंच गया है। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र, जिसे बासमती चावल के गढ़ के रूप में जाना जाता है, वहां के किसानों और व्यापारियों की रातों की नींद उड़ गई है। खाड़ी देशों, विशेषकर ईरान को होने वाला बासमती का निर्यात पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे स्थानीय बाजारों में हाहाकार मचा है।

एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार कोटा की भामाशाह अनाज मंडी इन दिनों वैश्विक युद्ध की मार झेल रही है। खाड़ी देशों में युद्ध के हालात बनने से शिपमेंट रुक गए हैं। निर्यातकों के अनुसार, बंदरगाहों तक पहुंचा माल वहीं अटक गया है।

इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ा है। महज दो दिनों के भीतर बासमती चावल के दाम 5,000 रुपए प्रति टन तक गिर गए हैं। कीमतों में आई इस भारी गिरावट ने व्यापारियों और किसानों दोनों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं।

क्यों अटका है कोटा का बासमती?

हाड़ौती का बासमती चावल अपनी खुशबू और स्वाद के लिए खाड़ी देशों में बेहद मशहूर है। यहां के धान का एक बड़ा हिस्सा निर्यात पर निर्भर है। वर्तमान में युद्ध के चलते बैंकिंग चैनल्स और शिपिंग रूट्स प्रभावित हुए हैं, जिससे पुराने पेमेंट फंस गए हैं। अनिश्चितता के माहौल में अंतरराष्ट्रीय खरीदार नए ऑर्डर देने से बच रहे हैं। निर्यातकों का कहना है कि अगर स्थिति लंबी खिंची, तो स्टॉक अटकने से कैश फ्लो रुक जाएगा, जिसका सीधा दबाव किसानों पर पड़ेगा।

किसानों की बढ़ी चिंता, यूक्रेन युद्ध की यादें हुई ताजा

मंडी में धान लेकर पहुंच रहे किसानों को अब अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है। हालांकि, अनुभवी व्यापारियों का कहना है कि ऐसे हालात पहले भी देखे गए हैं। यूक्रेन-रूस युद्ध के दौरान भी सप्लाई चेन टूटी थी, लेकिन धीरे-धीरे बाजार संभल गया था। व्यापारियों को उम्मीद है कि जैसे ही पश्चिम एशिया में शांति बहाल होगी, हाड़ौती का बासमती फिर से खाड़ी देशों की थाली की शोभा बढ़ाएगा।

क्या और गिरेंगे दाम?

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईरान और इजरायल के बीच तनाव कम नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में लॉजिस्टिक्स और इंश्योरेंस की लागत बढ़ने से बासमती और भी सस्ता हो सकता है। फिलहाल, हाड़ौती का चावल कारोबार पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीति के रहमों-करम पर है।

ये भी पढ़ें

Iran-Israel War: ईरान-इजराइल हमले से राजस्थान में क्यों बढ़ी धुकधुकी, सिर के ऊपर से निकल रही मिसाइलें
जयपुर
Iran-Israel War Rajasthan Families Anxious as Iran-Israel Tensions Rattle Gulf Expatriates

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Mar 2026 11:49 am

Published on:

03 Mar 2026 10:58 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / ईरान-इजरायल युद्ध के बीच राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर, मंडियों में मचा हाहाकार, जानें अब क्या होगा

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota: स्कूटी रोकी और बांध से चंबल में लगा दी छलांग, देवदूत बनकर आए होमगार्ड ने बचाई जान

चंबल में खुदकुशी के इरादे से कूदी युवती को बचाया, पत्रिका फोटो
कोटा

Kota: NEET-UG 2026 आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, अभ्यर्थियों के लिए जरूरी अपडेट

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
कोटा

Train Fire: कटरा एक्सप्रेस ट्रेन में आग, टिकट निरीक्षक की सतर्कता से होली पर टला बड़ा हादसा, 5 अग्निशामक यंत्रों से पाया काबू

Train Fire
कोटा

Indian Railway: होली पर रेलवे ने दी बड़ी खुशखबरी, इन 5 ट्रेनों में जोड़े 17 कोच, आज से चली कोटा-मथुरा के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन

Indian Railway
कोटा

CA Success Story: फर्स्ट अटेम्प्ट में आई 18वीं रैंक, कोटा की धीरांशी जैन ने 600 में से 422 अंक किए हासिल

Dhiranshi Jain Kota
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.