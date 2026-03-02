CA Success Story: फर्स्ट अटेम्प्ट में आई 18वीं रैंक, कोटा की धीरांशी जैन ने 600 में से 422 अंक किए हासिल

दी इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कोटा शाखा के चेयरमैन सीए दीपक सिंघल ने धीरांशी जैन की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह अनुशासित अध्ययन और सतत परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने सभी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दीं। सीआइसीएएसए कोटा के अध्यक्ष सीए सुधांशु उपाध्याय ने बताया कि शाखा द्वारा विद्यार्थियों के लिए नियमित सेमिनार, कार्यशालाएं और मार्गदर्शन सत्र आयोजित किए जाते हैं। वर्ष में तीन बार परीक्षा आयोजित होने से विद्यार्थियों को अधिक अवसर मिल रहे हैं। नई शिक्षा पद्धति और प्रैक्टिकल आधारित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को पेशेवर जीवन के लिए बेहतर तैयार कर रहा है।