2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

CA Success Story: फर्स्ट अटेम्प्ट में आई 18वीं रैंक, कोटा की धीरांशी जैन ने 600 में से 422 अंक किए हासिल

AIR 18th Rank Dhiranshi Jain: धीरांशी जैन ने 600 में से 422 अंक हासिल करके प्रथम प्रयास में सफलता हासिल की। जैन को सीए फाइनल रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक 18 हासिल हुई।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Mar 02, 2026

Dhiranshi Jain Kota

धीरांशी जैन (फोटो: पत्रिका)

CA Final Result Jan 2026: कोटा के श्रीनाथपुरम् सेक्टर सी निवासी धीरांशी जैन ने 600 में से 422 अंक हासिल करके प्रथम प्रयास में सफलता हासिल की। जैन को सीए फाइनल रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक 18 हासिल हुई। धीरांशी ने बताया कि उनके पिता अशोक जैन मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव विभाग में लेखाधिकारी प्रथम के पद कार्यरत है। उन्होंने मुम्बई से एक कंपनी से प्रशिक्षण लिया है। वह प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती है।

CA फाइनल जनवरी 2026 का परिणाम जारी

आइसीएआइ ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाइनल परीक्षा जनवरी 2026 का परिणाम रविवार शाम 6.30 बजे जारी कर दिया। परीक्षा दो समूहों में आयोजित हुई थी। ग्रुप-1 में पेपर 1, 2 और 3, जबकि ग्रुप-2 में पेपर 4, 5 और 6 आयोजित किए गए थे।

आइसीएआइ की कोटा शाखा के लिए गौरव का विषय रहा कि कोटा की प्रतिभाशाली छात्रा धीरांशी जैन ने सीए फाइनल परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 18 प्राप्त कर शहर एवं हाड़ौती क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। घोषित परिणाम के अनुसार, दोनों समूहों में कुल 22,293 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। इनमें से 2,446 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। संयुक्त परिणाम 10.97 प्रतिशत रहा। ग्रुप-1 में 53,652 अभ्यर्थियों में से 11,282 उत्तीर्ण हुए, जबकि ग्रुप-2 में 38,169 में से 3,726 अभ्यर्थी सफल रहे।

दी इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कोटा शाखा के चेयरमैन सीए दीपक सिंघल ने धीरांशी जैन की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह अनुशासित अध्ययन और सतत परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने सभी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दीं। सीआइसीएएसए कोटा के अध्यक्ष सीए सुधांशु उपाध्याय ने बताया कि शाखा द्वारा विद्यार्थियों के लिए नियमित सेमिनार, कार्यशालाएं और मार्गदर्शन सत्र आयोजित किए जाते हैं। वर्ष में तीन बार परीक्षा आयोजित होने से विद्यार्थियों को अधिक अवसर मिल रहे हैं। नई शिक्षा पद्धति और प्रैक्टिकल आधारित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को पेशेवर जीवन के लिए बेहतर तैयार कर रहा है।

ये भी पढ़ें

जयपुर में होली का जश्न: घर जाने से पहले हजारों छात्रों ने मचाया धमाल, DJ की धुन और रंगों के बीच थिरकी पिंक सिटी
जयपुर
Jaipur Holi Celebration

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 09:55 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / CA Success Story: फर्स्ट अटेम्प्ट में आई 18वीं रैंक, कोटा की धीरांशी जैन ने 600 में से 422 अंक किए हासिल

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Train Fire: कटरा एक्सप्रेस ट्रेन में आग, टिकट निरीक्षक की सतर्कता से होली पर टला बड़ा हादसा, 5 अग्निशामक यंत्रों से पाया काबू

Train Fire
कोटा

Indian Railway: होली पर रेलवे ने दी बड़ी खुशखबरी, इन 5 ट्रेनों में जोड़े 17 कोच, आज से चली कोटा-मथुरा के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन

Indian Railway
कोटा

Iran-US War Impact: अमरीका-ईरान जंग का किसानों पर तगड़ा असर, चावल निर्यात ठप, धान की बंपर आवक, गिरे दाम

Rice Exports In Kota
कोटा

राजस्थान में बनेगा एक और नया एयरपोर्ट: 7 मार्च को मुख्यमंत्री करेंगे शिलान्यास, 4600 करोड़ के ये प्रोजेक्ट भी होंगे शुरू

Kota-Bundi Greenfield Airport
कोटा

Kota: श्मशान पहुंचने से पहले पुलिस एक्शन: संदिग्ध मौत पर बवाल, पुलिस ने अर्थी से उठाया शव, अंतिम संस्कार रोका

मृतका प्रतिमा, पत्रिका फोटो
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.