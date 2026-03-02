Kota: श्मशान पहुंचने से पहले पुलिस एक्शन: संदिग्ध मौत पर बवाल, पुलिस ने अर्थी से उठाया शव, अंतिम संस्कार रोका

गुमानपुरा सीआइ महेश कारवाल ने बताया कि छावनी रामचंद्रपुरा निवासी गजराज सिंह की शादी 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश निवासी प्रतिमा से हुई थी। शनिवार को प्रतिमा की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ससुराल पक्ष ने मौत का कारण बीमारी बताते हुए अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन मृतका के पिता सत्येंद्र सिंह अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश से कोटा पहुंचे। उन्होंने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रतिमा की कोई संतान नहीं होने के कारण उसे प्रताड़ित किया जाता था। साथ ही दहेज की मांग भी की जा रही थी।