1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Rajasthan: मुकुन्दरा की धरा पर परदेसी बाघिन का मंगल प्रवेश, ऐसे तय किया 700 किमी का लंबा सफर

मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शनिवार को 700 किमी का सफर पूरा करके परदेसी बाघिन का मंगल प्रवेश हुआ। वन विभाग के अनुसार यह मेच्योर बाघिन है। इसका वजन 140 किलो के करीब है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Kamal Mishra

Mar 01, 2026

Mukundara Hills Tiger Reserve

मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में प्रवेश करती बाघिन (फोटो-पत्रिका)

कोटा। मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश की बाघिन का शनिवार सुबह 8.30 बजे मंगल प्रवेश हो गया। बाघिन को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लाया गया। झामरा घाटी स्थित एक हैक्टेयर क्षेत्रफल के सॉफ्ट रिलीज एनक्लोजर में बाघिन को छोड़ा गया। यहां बाघिन के व्यवहार को देखा व परखा जाएगा।

क्षेत्र के माहौल में ढलने के बाद बाघिन को जंगल में स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़ा जाएगा। इंटर स्टेट कॉरिडोर की योजना के तहत प्रदेश में यह दूसरा अवसर है जब अन्य प्रदेश से बाघिन को लाया गया है। इससे पहले रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघिन को लाया गया था।

मुकुन्दरा तक का ऐसे किया सफर

बाघिन को एक दिन पहले शुक्रवार को दोपहर 12.45 बजे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर परिक्षेत्र की जगुआ बीट में सुरक्षित रूप से ट्रंकुलाइज किया गया। रेडियो कॉलर भी लगाया गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रोटोकॉल के अनुसार बाघिन का स्वास्थ्य परीक्षण कर 4 बजे के करीब बाघिन को सड़क मार्ग से रवाना किया। छत्तरपुरा, झांसी, शिवपुरी होते हुए करीब 16 घंटे का सफर व 700 किलोमीटर की दूरी तय कर बाघिन शनिवार सुबह 8 बजे मुकुन्दरा पहुंची। यहां 8.30 बजे बाघिन को झामरा एनक्लोजर में छोड़ा गया।

140 किलो की है बाघिन

उपवन संरक्षक मुथु एस, डॉ. तेजेन्द्र रियाड़, बायोलॉजिस्ट रोहित चारण व स्टॉफ मेंबर गिर्राज व चेतन तथा बांधवगढ़ की टीम शिफ्टिंग के मौके पर मौजूद रही। बाघिन की आयु साढ़े तीन साल है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह मेच्योर बाघिन है। इसका वजन 140 किलो के करीब है।

मिशन- 5 टाइग्रेस

यह मध्य प्रदेश से राजस्थान के लिए दूसरी अंतरराज्यीय बाघ स्थानांतरण की सफलता है। इससे पूर्व पेंच टाइगर रिजर्व से बाघिन पीएन 225 को 22 दिसम्बर 2025 को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में लाया गया था। अब सवा दो माह के अंतराल में दूसरी बाघिन को मुकुन्दरा में शिफ्ट किया गया। इंटर स्टेट बाघ कॉरिडोर के तहत मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व से कुल पांच बाघिनों को लाने की योजना है। सभी बाघिनें अलग अलग स्थानों से लाई जानी है। अब जो बाघिन लाई जाएंगी, उनमें से एक को मुकुन्दरा व शेष दो को रामगढ़ विषघारी टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा।

विशेषज्ञों की टीम रखेगी निगरानी

इस बाघिन का सफल आगमन राज्य के लिए एक ऐतिहासिक संरक्षण उपलब्धि है। यह वैज्ञानिक एवं लैंडस्केप-आधारित बाघ प्रबंधन के प्रति राजस्थान की प्रतिबद्धता को स्थापित करती है। विशेषज्ञ टीम 24 घंटे बाघिन की निगरानी रखेगी। स्वास्थ्य एवं अनुकूलन से संबंधित सभी मानकों का अवलोकन एनटीसीए के मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। सभी मानकों के संतोषजनक मूल्यांकन के पश्चात बाघिन को मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व के प्राकृतिक आवास में मुक्त किया जाएगा। -सुगना राम जाट, क्षेत्र निदेशक, मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व, कोटा

ये भी पढ़ें

Jaipur News: रामगढ़ बांध की ऐतिहासिक हवाओदी बनेगी इको टूरिज्म हब, कई ग्राम पंचायतों के लिए भी खुशखबरी
बस्सी
historic Hawaodi Ramgarh Dam

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan: मुकुन्दरा की धरा पर परदेसी बाघिन का मंगल प्रवेश, ऐसे तय किया 700 किमी का लंबा सफर

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota: जयपुर में गैंगरेप का दोषी कोटा में काट रहा था उम्रकैद; पैरोल जंप कर फरार, 25,000 के इनामी को 8 साल बाद यूं दबोचा

पैरोल जंप कर फरार 25 हजार रुपए का इनामी अपराधी लखन उर्फ लक्ष्मीनारायण अरेस्ट, पत्रिका फोटो
कोटा

नमो ड्रोन दीदी राज्य स्तरीय पर सम्मानित

चेचट क्षेत्र का बढ़ाया गौरव, लोकसभा अध्यक्ष ने किया पुरस्कृत
समाचार

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर फिर हुआ सड़क हादसा

पीछे के दोनों टायर फटने से कार पलटी, तीन जने घायल
समाचार

KDA की ताबड़तोड़ कार्रवाई: 50 बीघा की संपत्ति पर चला पीला पंजा, 20 करोड़ की जमीन को करवाया अतिक्रमण मुक्त

KDA Action
कोटा

CM Bhajanlal Gift : होली से पहले सीएम भजनलाल की बड़ी घोषणा, राजस्थान के धनिया किसान-व्यापारी खुशी से झूमे

CM Bhajanlal big announcement before Holi Rajasthan Coriander farmers and traders rejoice
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.