KDA की ताबड़तोड़ कार्रवाई: 50 बीघा की संपत्ति पर चला पीला पंजा, 20 करोड़ की जमीन को करवाया अतिक्रमण मुक्त

कोटा नगर निगम कोटा की ओर से शुक्रवार को संतोषी नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने बताया कि निगम की अतिरिक्त आयुक्त के नेतृत्व में अतिक्रमण निरोधक टीम की ओर से संतोषी नगर चौराहे पर मुख्य मार्ग पर दुकानदारों की ओर से ठेले व थडियां लगाकर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई तथा दुकानदारों को भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिए सख्त चेतावनी दी गई।