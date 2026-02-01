खेड़ली में चल रही विकास कार्यो की सौगात

चेचट. खेड़ली पंचायत में इन दिनों स्वीकृत विकास कार्यो का निर्माण कार्य जोरो पर चल रहा है। खेड़ली में 8.5 करोड रुपये की लागत से ताकली नदी पर बन रही उच्च स्तरीय पुलिया के निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है। यह निर्माण आरएसआरडीसी विभाग द्वारा किया जा रहा है। पुलिया निर्माण के बाद बारिश के दिनों में खेड़ली अमझार मार्ग अवरुद्ध नही होगा। पहले बारिश के दिनों में यह मार्ग अक्सर बन्द रहता था। जिससे दर्जनों गांवों का खेड़ली गांव से सम्पर्क कट जाता था। जिससे ग्रामीणों को लंबा चक्कर काटना पड़ता था। उच्च स्तरीय पुलिया निर्माण के बाद बारिश के दिनों में भी खेड़ली अमझार मार्ग सुचारू रहेगा। जिससे नदी के दूसरी पर स्थित ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी नही होगी। आरएसआरडीसी सहायक अभियंता निपुण गुप्ता ने बताया कि पुलिया निर्माण कार्य बारिश से पूर्व पूरा करने के प्रयास है। ताकि बारिश के दिनों में मार्ग अवरुद्ध न हो। वही पंचायत के नयागांव से कंवरपुरा तक 1.5 किमी सड़क मार्ग का कार्य भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शुरू कर दिया है। यह निर्माण कार्य 191.77 लाख रुपये की लागत से किया जा रहा है। इसमे सड़क के साथ कंवरपुरा के खाल पर भी पुलिया निर्माण कार्य जोरो पर चल रहा है। जो बारिश से पूर्व पुरा होने की संभावना है।