27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

खेड़ली में चल रही विकास कार्यो की सौगात

चेचट. खेड़ली पंचायत में इन दिनों स्वीकृत विकास कार्यो का निर्माण कार्य जोरो पर चल रहा है। खेड़ली में 8.5 करोड रुपये की लागत से ताकली नदी पर बन रही उच्च स्तरीय पुलिया के निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है। यह निर्माण आरएसआरडीसी विभाग द्वारा किया जा रहा है। पुलिया निर्माण के बाद बारिश [&hellip;]

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Anil Sharma

Feb 27, 2026

खेड़ली ग्राम पंचायत में चल रही विकास कार्यों की सौगात
Play video

filter: 0; fileterIntensity: 0.000000; filterMask: 0; captureOrientation: 0; shaking: 0.034938; highlight: 0; algolist: 0; multi-frame: 1; brp_mask: 0; brp_del_th: 0.0000,0.0000; brp_del_sen: 0.0000,0.0000; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 8;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;HdrStatus: auto;albedo: ;confidence: ;motionLevel: 0;weatherinfo: null;temperature: 26;

चेचट. खेड़ली पंचायत में इन दिनों स्वीकृत विकास कार्यो का निर्माण कार्य जोरो पर चल रहा है। खेड़ली में 8.5 करोड रुपये की लागत से ताकली नदी पर बन रही उच्च स्तरीय पुलिया के निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है। यह निर्माण आरएसआरडीसी विभाग द्वारा किया जा रहा है। पुलिया निर्माण के बाद बारिश के दिनों में खेड़ली अमझार मार्ग अवरुद्ध नही होगा। पहले बारिश के दिनों में यह मार्ग अक्सर बन्द रहता था। जिससे दर्जनों गांवों का खेड़ली गांव से सम्पर्क कट जाता था। जिससे ग्रामीणों को लंबा चक्कर काटना पड़ता था। उच्च स्तरीय पुलिया निर्माण के बाद बारिश के दिनों में भी खेड़ली अमझार मार्ग सुचारू रहेगा। जिससे नदी के दूसरी पर स्थित ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी नही होगी। आरएसआरडीसी सहायक अभियंता निपुण गुप्ता ने बताया कि पुलिया निर्माण कार्य बारिश से पूर्व पूरा करने के प्रयास है। ताकि बारिश के दिनों में मार्ग अवरुद्ध न हो। वही पंचायत के नयागांव से कंवरपुरा तक 1.5 किमी सड़क मार्ग का कार्य भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शुरू कर दिया है। यह निर्माण कार्य 191.77 लाख रुपये की लागत से किया जा रहा है। इसमे सड़क के साथ कंवरपुरा के खाल पर भी पुलिया निर्माण कार्य जोरो पर चल रहा है। जो बारिश से पूर्व पुरा होने की संभावना है।

अभी तक कंवरपुरा से नयागांव जाने के लिए कोई सीधा सुगम मार्ग नहीं था। ग्रामीणों को मजबूरन खेड़ली होकर लंबा चक्कर काटकर जाना पड़ता था। इस सीधे मार्ग के बन जाने से कंवरपुरा और नयागांव के बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी। खेड़ली होकर जाने वाला लंबा फेर खत्म होगा। आपातकालीन स्थिति में मरीजों और विद्यार्थियों को समय पर गंतव्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी। सड़क निर्माण का काम शुरू होने पर ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में यह कच्चा रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता था, जिससे आवागमन ठप हो जाता था। अब पक्की सड़क बनने से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

कोटा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 10:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / खेड़ली में चल रही विकास कार्यो की सौगात

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota News : महिला कांग्रेस का प्रदर्शन : पीएम और केन्द्रीय मंत्री का जताया विरोध

महिला कांग्रेस का प्रदर्शन
कोटा

Kota News : समाज की पीड़ा को अपना दुख मानकर सेवा करना ही संघ का मूल विचार – भैयाजी जोशी

कोटा में तीन दिवसीय पांचवीं अखिल भारतीय सुसंस्कृत स्वास्थ्य सेवा कार्यशाला में भाग लेते हुए अति​थि।
कोटा

कोटा बनेगा पर्यटन सिटी, देखने आएंगे देशी-विदेशी पर्यटक, कोटा महोत्सव का शानदार रहा आयोजन

patrika
कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन और सरसों में मंदी

Kota mandi bhav
कोटा

कोटा के सरकारी स्कूल में अचानक घुसे 20 से ज्यादा मवेशी, दौड़-भागकर बच्चों ने ऐसे बचाई जान, देखें वीडियो

Cow-In-Kota-School.webp
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.