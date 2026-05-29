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कोटा

कोटा मंडी भाव : सोयाबीन, चना व लहसुन तेज

लहसुन की आवक लगभग 10 हजार कट्टे रही। इसके भाव 3500 से 14500 रुपए प्रति क्विंटल रहे, जबकि लहसुन में 200 रुपए की तेजी दर्ज की गई। किराना बाजार में स्थिरता रही।

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कोटा

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Shailendra Tiwari

May 29, 2026

भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 60 हजार कट्टे रही। सोयाबीन में 100 रुपए और चना में 50 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 10 हजार कट्टे रही। इसके भाव 3500 से 14500 रुपए प्रति क्विंटल रहे, जबकि लहसुन में 200 रुपए की तेजी दर्ज की गई। किराना बाजार में स्थिरता रही।

कृषि जिंसों के भाव

(रुपए प्रति क्विंटल)

जिंसभाव
गेहूं नया मिल लस्टर2350 – 2450
गेहूं एवरेज टुकड़ी2450 – 2550
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2550 – 2650
धान सुगंधा2800 – 3401
धान (1509)3400 – 3750
धान (1847)3200 – 3601
धान (1718-1885)3800 – 4050
धान (पूसा-1)3000 – 3800
धान (1401-1886)3850 – 4100
धान दागी1500 – 3000
सोयाबीन6000 – 7100
सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी7000 – 7441
सरसों6800 – 7800
अलसी8000 – 9050
ज्वार शंकर1700 – 2300
ज्वार सफेद2800 – 5000
बाजरा1800 – 2050
मक्का लाल1700 – 1900
मक्का सफेद1600 – 2200
जौ नया2100 – 2450
तिल्ली7000 – 8500
मैथी नई5800 – 6700
धनिया बादामी11000 – 11500
धनिया ईगल11500 – 12200
धनिया रंगदार13000 – 15000
मूंग6000 – 7400
उड़द4500 – 6800
चना देशी5200 – 5700
चना मौसमी नया5100 – 5600
चना पेप्सी5100 – 5651
चना डंकी पुराना4000 – 4600
चना काबुली5500 – 7000
लहसुन3500 – 14500

खाद्य तेल एवं किराना भाव

(15 किलो प्रति टिन)

उत्पादभाव
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2680
चंबल2640
सदाबहार2490
लोकल रिफाइंड2390
दीप ज्योति2510
सरसों स्वास्तिक2720
अलसी तेल2560

मूंगफली तेल

ब्रांडभाव
ट्रक3280
कोटा स्वास्तिक2860
सोना सिक्का3170
कटारिया गोल्ड2875

वनस्पति घी

ब्रांडभाव
स्कूटर2090
अशोका2090

अन्य भाव

उत्पादभाव
चीनी4360 – 4400
देसी घी मिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750

चावल एवं दाल

उत्पादभाव
बासमती चावल8500 – 9500
मूंग दाल9000 – 9500
मोगर10000 – 10500
चना दाल6600 – 6800
तुअर दाल10000 – 13000

कोटा सर्राफा भाव : चांदी व सोने में तेजी

सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी और सोने के भावों में तेजी रही। चांदी के भाव 1500 रुपए बढ़कर 1,03,500 रुपए प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 1000 रुपए तेज होकर 1,51,500 रुपए तथा शुद्ध सोने के भाव 1,52,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

कैरेटभाव
गोल्ड (24 K) (99.5)152000
गोल्ड (22 K)140741
गोल्ड (20 K)132174
गोल्ड (18 K)121600
गोल्ड (14 K)107042

(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

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Published on:

29 May 2026 07:47 pm

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