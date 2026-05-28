नीट यूजी 2026 : रिफंड की अंतिम तिथि 22 जून तक बढ़ी, 6 दिन में महज 13 लाख फीस रिफंड आवेदन

एनटीए की ओर से जारी सूचना के अनुसार, करीब 13 लाख अभ्यर्थी अब तक अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट कर चुके हैं, जबकि बड़ी संख्या में छात्र अभी भी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। ऐसे में एजेंसी ने रिफंड विंडो को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहले इसकी तारीख 27 मई तक थी। गौरतलब है कि नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद फीस रिफंड प्रक्रिया शुरू की गई है। एजेंसी ने यह भी साफ किया है कि पुन: परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।