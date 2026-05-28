गुहार लगाने ADM ऑफिस पहुंचे कोटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती प्रसूताओं के परिजन, रोते हुए बच्ची बोली ‘मां की याद आती है’

उधर अस्पताल के बेड पर भर्ती प्रसूताएं जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही हैं, लेकिन उनके परिजनों का दर्द इससे भी बड़ा है। उन्हें अब तक यह तक नहीं बताया गया कि आखिर उनके अपने किस हालत में हैं। किसी की पत्नी 20 दिन से अस्पताल में भर्ती है कोई डायलिसिस पर है तो किसी को घर ले जाने की सलाह दी जा रही है, जबकि परिवार के पास प्राइवेट इलाज कराने तक के पैसे नहीं हैं। अस्पताल के बाहर खड़े इन परिवारों की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, बल्कि सिस्टम से टूटता भरोसा भी साफ दिखाई दे रहा है।