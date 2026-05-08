Kota Hospital Case: नवजात को ठीक से देख भी नहीं पाई मां, तीसरे दिन प्रसूता की मौत; नमूने पुणे भेजे, दवा सप्लाई सीज

पति रवि नायक ने बताया कि ज्योति को 4 मई को भर्ती कराया गया था। सिजेरियन डिलीवरी के बाद उसे वार्ड में शिफ्ट किया गया। रवि का आरोप है कि अगले दिन सुबह ब्लड प्रेशर गिरने और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इसके बाद इमरजेंसी में ले जाकर गलत दवा देने से हालत और बिगड़ गई। परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। समझाइश के बाद शाम को चार सदस्यीय मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया।