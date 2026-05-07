Viral Video Fact Check: ‘कोटा के हॉस्टल में पंखों पर लगाई जाली’ वाला वीडियो फर्जी, प्रशासन ने यूजर्स को दी चेतावनी

Kota Hostel Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हॉस्टल के कमरे में लगे पंखों को लोहे की जाली से ढका हुआ दिखाया गया है। वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि यह व्यवस्था कोटा के हॉस्टलों में छात्रों को आत्महत्या से रोकने के लिए की गई है। लेकिन अब इस वायरल वीडियो की सच्चाई सामने आ चुकी है।