Kota News: जल्द शुरू होगा नया रेलवे अंडरपास, दरा घाटी में घंटों तक लगने वाले जाम से मिलेगी राहत

बुधवार को सांगोद पहुंचे मुख्य अभियंता मीणा ने परियोजना में चल रहे कार्यो का निरीक्षण किया तथा संवेदक को कार्य गुणवत्तापूर्ण करने तथा गर्मी को देखते हुए तराई की समुचित व्यवस्था रखने को लेकर निर्देशित किया। उन्होंने संवेदक को तय समय पर कार्य पूर्ण करने एवं श्रमिक बढ़ाने को लेकर भी निर्देशित किया। मुख्य अभियंता मीणा ने बताया कि द्वितीय फेज में बजट घोषणा के तहत मुख्य नहर, माईनर एवं वितरिकाओं को पक्का किया जा रहा है। वर्तमान में परियोजना से 66 गांवों की 17800 हैक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के बाद टेल क्षेत्र में भी पर्याप्त पानी पहुंचेगा वहीं सीपेज भी कम होगा। इस मौके पर अधीक्षण अभियंता महेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियंता अनिल मीणा आदि मौजूद रहे।