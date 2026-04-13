Railway New Decision : रेलवे का बड़ा फैसला, जयपुर होकर चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेनें, जानें इनका रूट

इसके अलावा जयपुर-बठिंडा ट्रेन 14 से 28 अप्रेल तक और बठिंडा-जयपुर ट्रेन 15 से 29 अप्रेल तक बठिंडा-लोहारू के मध्य आंशिक रूप से रद्द रहेगी। वहीं, जोधपुर-रेवाड़ी ट्रेन और रेवाड़ी-सीकर ट्रेन 15 से 24 अप्रेल तक लोहारू-रेवाड़ी के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेंगी। इसके साथ ही हिसार-काकिनाडा टाउन स्पेशल ट्रेन 26 अप्रेल को परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। यह ट्रेन हिसार-भिवानी-रेवाड़ी-रींगस के रास्ते चलेगी।