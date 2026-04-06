Jodhpur : जोधपुर में ‘जॉम्बी ड्रग’ का पहला अलर्ट, पुलिस-खुफिया एजेंसियां सतर्क, जानें कितना खतरनाक है

‘जॉम्बी ड्रग’ में प्रायः जायलेजिन जैसे सिडेटिव का उपयोग होता है, जो मूल रूप से पशु चिकित्सा के लिए है। इसे अवैध रूप से अन्य ड्रग्स में मिलाकर बेचा जा रहा है। इसके प्रभाव में व्यक्ति घंटों तक लगभग जड़ अवस्था में रह सकता है, प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है और बाहरी दुनिया से कट जाता है। यही वजह है कि ऐसा व्यवहार आमजन को संदिग्ध या खतरनाक प्रतीत होता है, जबकि असल में वह गहरे नशे या मानसिक स्थिति का असर होता है।