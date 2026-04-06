Jaipur News : गैस सिलेंडर डिलीवरी की नई व्यवस्था लागू, ऑटो चालकों को राहत, अब 24 घंटे खुलेंगे LPG पंप

जयपुर शहर में चल रही एलपीजी किल्लत के बीच गैस सिलेंडर की डिलीवरी को लेकर उपभोक्ताओं और एजेंसियों के बीच विवाद बढ़ते जा रहे हैं। कई उपभोक्ताओं की शिकायत है कि उन्होंने 10 दिन पहले सिलेंडर बुक कराया, फिर भी उन्हें गैस नहीं मिली, जबकि बाद में बुकिंग कराने वालों को पहले ही सिलेंडर दे दिया गया। ऐसी शिकायतों के बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इंडेन गैस की एजेंसियों के बुकिंग सिस्टम में बदलाव किया है। कंपनी का दावा है कि इससे डिलीवरी में पारदर्शिता आएगी और तथाकथित वीआइपी कल्चर खत्म होगा।