गैस निर्भरता घटाने का उपाय बन सकती है ‘ई-कुकिंग’

भारत ने पिछले दिनों साफ ईंधन की ओर रुख किया तो आज 32 करोड़ घरों के पास कुकिंग गैस कनेक्शन है। इनमें से ज्यादातर सिलेंडर वाले परिवार हैं यानी एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। पिछले डेढ़ दशक के भीतर ही एलपीजी की खपत दोगुना हो गई है। वर्तमान में देश अपनी एलपीजी खपत का 60 प्रतिशत से अधिक और प्राकृतिक गैस की जरूरतों का लगभग 50 प्रतिशत आयात करता है। पिछले 15 सालों में एलपीजी का आयात करीब 6 एमएमटी से बढक़र कोई 21 एमएमटी हो गया है यानी खपत में जो भी बढ़ोतरी हुई है वह लगभग सारी ही आयात के जरिये आ रही है। विशेषज्ञ बताते हैं कि गैस आयात पर निर्भरता घटाने के लिए सीधे बिजली के उपकरणों से किचन को सुसज्जित करना एक कारगर उपाय है विशेषकर शहरी उपभोक्ताओं के लिए। इसे ई-कुकिंग कहा जाता है, जिसमें इंडक्शन स्टोव, ई-कुकर और इलेक्ट्रिक तवों का प्रयोग हो। भारत बिजली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर है। उसकी कुल बिजली करीब 70 प्रतिशत कोयले और बाकी अन्य ऊर्जा स्रोतों से पूरा होता है जिसमें सौर और पवन ऊर्जा शामिल है। कोयले के बजाय साफ ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए ग्रिड को लचीला बनाने और ट्रांसमिशन से जुड़ी बाधाओं को दूर करना होगा। इससे अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा को इंडक्शन स्टोव और अन्य उपकरणों के जरिये इलेक्ट्रिक कुकिंग (ई-कुकिंग) में इस्तेमाल किया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक यह अधिक सुरक्षित, किफायती और ऊर्जा-कुशल तरीका है, साथ ही दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करता है।